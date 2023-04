Mouscron veut sa revanche sur Saint-Ghislain

Ce samedi à 20 h 30, la promotion du PVTM reçoit Saint-Ghislain avant de clôturer son championnat la semaine prochaine à Binche. Une dernière affiche à domicile qui restera particulière pour certains de ses acteurs… "Il est prévu qu’on se sépare à la fin de cette saison, indique en effet Jérôme Hermand, l’entraîneur hurlu aux manettes depuis quatre ans . Ce sera un peu spécial pour moi et Sabrina, mon épouse, qui est aussi une des centrales de l’équipe. Même si je ne quitte pas pour autant le club car je m’occuperai l’an prochain des garçons de promotion, une page se tourne tout de même pour nous deux. Et aussi pour une autre joueuse du noyau: Axelle Renotte déménage à Bruxelles et va nous quitter afin de rejoindre la future N3 de Barbar Ixelles. On aura donc à cœur de finir en beauté devant nos supporters face à cette équipe de Saint-Ghislain qui nous a battus déjà deux fois, la première en championnat et la deuxième en Coupe du Hainaut il y a trois semaines. Ça ne sera pas facile du tout. C’est une équipe qui potentiellement nous est supérieure en puissance et en qualité de passe. Son jeu très rapide, avec une bonne connexion entre la passeuse et l’opposite et deux centrales très intéressantes, nous convient moins bien que celui de Masnuy par exemple. On aura évidemment cette fois-ci l’avantage de notre salle. Plus grande que celle de Saint-Ghislain, elle nous permet d’être plus à l’aise pour servir. Ce qui n’a pas été le cas là-bas où on n’a pas pu utiliser nos jumps-float par manque de recul. On sait aussi qu’elles ont, comme nous, plus de mal à l’extérieur. On avait d’ailleurs remporté chez nous le match retour, la saison dernière. C’est vrai qu’on sort de deux défaites, dont une à Rixensart, où on s’est déplacés sans poste deux et avec une libéro malade, et qu’Elodie Delnatte a toujours un problème à l’épaule, mais je suis malgré cela assez confiant vu la qualité des derniers entraînements", conclut le technicien mouscronnois.