Quel goût aura l’omelette aux œufs pour nos P1?

Le résultat de ce duel sera attendu par Luingnes. À condition que ce dernier crée l’exploit à Molenbaix samedi soir (19 h). L’entraîneur Giovanni Seynhaeve n’aime plus… les mathématiques ! "On ne doit plus calculer ou se focaliser sur les résultats de nos adversaires. À présent, il faut tout donner et viser la victoire. Objectif qu’on n’a plus atteint depuis le 11 décembre ! Peu importe que ce soit Molenbaix en face. On doit développer notre propre jeu afin de prendre les trois points. Et cela, même si je ne pourrai pas aligner la même équipe qu’au dernier match. C’est un constat qui s’est répété durant la saison."

Le Rœulx peut aussi se sauver. Et Piero Rizzo s’en remet aux divinités ! "Il faudrait un petit miracle pour que l’on s’en sorte. Si c’est le cas, je veux bien aller à Lourdes à pied ! J’ai proposé une séance d’entraînement mais on n’était que cinq. J’ai donc convoqué les garçons en postant un message sur la page internet du groupe. Il reste trois matches dont le plus difficile est ce duel à Péruwelz. J’espère que ce dernier ne sera pas trop gourmand."

"On a l’opportunité de sécuriser notre place au tour final en cas de victoire face à une équipe qui est capable de tout, notamment de gagner face à Hornu. Nous ne pouvons pas nous permettre un faux pas et perdre le bénéfice de la victoire acquise à Gilly", rétorque Manu Debliqui.

Le Pays Blanc jouera samedi soir (20 h), comme Luingne et Molenbaix. Il ne lui manque qu’une unité pour assurer son maintien… Mais PAC Buzet ne peut s’en contenter lors de ce déplacement ! Pas encore certains de participer aux prolongations, les gars de Roch Gérard viendront pour gagner ! "On aurait dû prendre ce point à Courcelles mais on n’a pas su gérer la fin du match, malgré notre supériorité numérique. Une fois de plus, on manque de régularité au fil des rencontres. Inconvénient qui fait de ce rendez-vous contre PAC Buzet un match à enjeu. Et je suis content de le jouer le samedi soir car cela nous réussit bien. Il y a souvent du monde au stade et une belle effervescence dans les tribunes. À nous de nous remobiliser pour ne pas décevoir nos supporters et vivre les deux dernières rencontres en toute sérénité", espère le coach Jacques Depreter.