Le titre se joue dimanche en P1 féminine: "100 fois plus important que la Coupe", dit-on à Ath!

À 15 h, se jouera le match au sommet de P1 entre des Louves qui, deuxièmes à six unités mais avec une rencontre jouée de moins, n’auront pas d’autre choix que de gagner, et des Gazelles qui doivent éviter la défaite mais peuvent se contenter d’un nul. "Mais on y va pour gagner comme pour chacun de nos matches, signalait, ce dernier lundi, Sven Leleux. Chacune de nos filles sait que ce déplacement à La Louvière est cent fois plus important que la finale de la Coupe. On a remporté ce trophée, et c’est très bien car on signe le doublé et ça n’arrive pas tous les jours, mais il faut passer à autre chose, à ce titre à décrocher et à cette montée qui sera directe."

Il n’y aura en effet pas de tour final à disputer pour le champion qui évoluera dans la série interprovinciale qui sera créée. Demande des clubs qui existe depuis une demi-décennie ! Si elles gagnent dimanche, le titre sera en tous les cas en poche pour les Athoises.

Kevin Barrez à Herseaux

Ce vendredi, Mouscron reçoit Momignies à 20 h, alors que Herseaux sera au repos et disputera son dernier match le 22 avril, jour d’adieu de Cédric Lacroix, le coach prenant congé d’un noyau qu’il a créé afin de la faire monter en P1. "Je ne retiendrai que du positif. Plein de souvenirs resteront gravés en moi !" L’on sait depuis hier que c’est Kevin Barrez, le coach actuel d’Acren, champion de P2, qui prendra le relais la saison prochaine.

En P2A, on finalise les choses. Biévène jouera son avant-dernier match, ce samedi à 15 h, contre Écaussinnes alors que Templeuve disputera son dernier match à 15 h 30 contre Lens. En P3A, samedi à 18 h, l’on note Acren B-Velaines et, le lendemain à 15 h, on aura La Louvière B-Escanaffles.