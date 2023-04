L'agent Florimond Smars donnera tout pour la Real avant sa nouvelle mission symphorinoise

Florimond, avant d’évoquer votre transfert, prenons des nouvelles de votre santé.

À Tubize, j’ai dû sortir après une bonne heure car je ne tenais plus sur mes quilles. Jérémy Obin (kiné de profession) m’a ausculté rapidement sur la table. Il m’a dit que c’était une belle contracture aux ischios. Cela m’a déjà coûté deux rencontres. J’ai vraiment eu des difficultés à m’en défaire. Mais mardi, j’ai fait une heure avec le groupe. Les sensations étaient bonnes. Je me testerai encore en cette fin de semaine. On verra si ce sera suffisant pour reprendre dimanche.

L’année prochaine, vous défendrez les couleurs de Saint-Symphorien. Pourquoi ce départ ?

C’est un tout. Avec le travail à Bruxelles, c’est parfois fatigant de faire trois fois la route pour l’entraînement. Là, je n’en aurai que deux. C’est un club qui a un beau potentiel. Cela fait quelques années qu’il joue la tête. J’avoue que j’avais envie de voir autre chose que toujours le maintien avec Acren. Je descends d’un étage même si j’espère toujours secrètement une montée du club par le tour final. Mais si c’est en D3 que j’évolue l’année prochaine, cela ne me pose aucun souci. J’essaierai d’amener au maximum mon expérience du plus haut niveau.

Quand on a été formé dans un club pro (Charleroi) et que l’on va quitter l’antichambre du football professionnel (des contrats sont proposés en Nationale 1), fait-on facilement le deuil ?

Il est déjà fait depuis plusieurs années. Déjà parce que j’ai un boulot dans lequel je m’épanouis pleinement. Cela fait quelques années que le football pro n’est plus ma priorité. Je privilégie la passion et le plaisir. Cela aurait peut-être été différent si j’étais encore étudiant. Mais là, j’ai besoin de trouver le bon équilibre entre travail, famille et le football.

Avant de partir, il reste une mission à réaliser: maintenir Acren en D2. Connaissant votre caractère, on ne doute pas que vous voulez la mener à bien...

J’ai rapidement mis Denis Dehaene au courant de mon départ. Il comprend bien les raisons et les accepte. Quant à moi, vous me connaissez. Je vais tout donner car Acren reste un club de cœur !

Plusieurs joueurs ont annoncé leur départ (NDLR: Toussaint à Antoing et Delaunoit et Bievez au Pays Vert), ne craignez-vous pas un relâchement ?

Non, je n’ai pas peur de cela. Car on ne peut pas faire pire que notre série désastreuse actuelle... Puis tous les joueurs qui passent à Acren tombent amoureux de ce club. On lui veut tous du bien et on veut le maintenir au plus vite.

Comment expliquez-vous que ce ne soit pas encore le cas ? Chaque semaine, on dit qu’il ne manque rien pourtant…

Les matchs s’accumulent mais nous, on ne parvient plus à prendre de points. Je ne me l’explique pas… Je n’ai pas de craintes pour notre maintien. Mais cela reste un fameux gâchis quand on voit le potentiel du groupe. C’est le meilleur que j’ai connu depuis que je suis chez les Camomilles. Il est peut-être parfois mal exploité. C’est regrettable de notre part. Parce que les moyens étaient là…

Vous en êtes à deux passages à la Real. Vérifierez-vous le "jamais deux sans trois" ?

On ne sait jamais de quoi est fait l’avenir. Je pars en bons termes avec Denis Dehaene. Qui sait dans un futur lointain ? Si on a besoin de l’un, l’autre, pourquoi pas ?