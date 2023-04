Joyeuses Pâques avec 28 médailles

Dans l’ensemble, les résultats restent positifs avec des améliorations personnelles pouvant servir de bases pour les épreuves d’un niveau national qui pointent à l’horizon. Deux de nos clubs régionaux proches de Waregem avaient fait le déplacement. Les Espadons Cominois étaient là avec 15 nageurs pour 40 départs individuels et deux relais. Noa Braem gagne le 100 m brasse des 14 ans et finit aussi troisième en nage libre. À une seconde place, on a Wayne Delamotte, Louis Lecourt et Noa Braem. Bilan: une fois l’or et le bronze, trois fois l’argent.

Les Dauphins Mouscronnois disposaient de 19 nageurs. Et six d’entre eux récoltaient dix premières places dont celle de la jeune Sofia Hoebeke âgée de 10 ans sur le 100 nage libre. Trois pour Faustine Mercier, 16 ans, sur les 100 dos, papillon et nage libre. Il y en a deux obtenues sur le dos et le papillon par Logan Vanhuys. Deux pour Satheen Decraene, 14 ans, sur le dos et la brasse. Une pour Louna Vandamme sur le dos et Jonas Remmerie sur le papillon. Également six secondes places et sept troisièmes places, auxquelles il faut ajouter 18 Tops 10 ! Le bilan du RDM est donc de dix médailles d’or, six d’argent et encore sept de bronze.