Deux saisons de plus pour Romain Poix à la tête de l’Estudiantes

Une seconde partie de saison qui a rapidement confirmé, dans un premier temps, le maintien du club tournaisien au sein de la première nationale avant, dans un deuxième temps, de valider une place de leader qui ne peut plus être discutée par Kraainem depuis que ce dernier s’est incliné en terrain estudiantin le week-end dernier. C’est donc une formation ayant rempli ses objectifs qui pourrait achever sa campagne en roue libre, sans trop devoir se soucier de ses deux dernières prestations. Mais c’est mal connaître Romain Poix, qui ne souhaite pas voir ses hommes se relâcher ! "Car on a un rôle d’arbitre à jouer en cette fin de play-down en vue de la descente. Et on sera opposé aux deux équipes qui restent menacées d’une bascule en N2, il faudra respecter l’éthique sportive et se donner autant face à l’une que face à l’autre." Gand et Merksem ont partagé samedi passé, ce qui a maintenu l’avance du premier cité qui garde deux points de plus sur le second nommé.

Merksem a décidément bien du mal à se défaire de la lanterne rouge, lui qui la supportait déjà en phase classique malgré un coup d’éclat face à Tournai. Le seul, et cela reste en travers de la gorge de nos régionaux ! "C’était le match le plus horrible de notre saison. C’était fin janvier lors de la journée de reprise après la trêve hivernale. Une défaite à effacer, vraiment ! Et la seconde raison pour laquelle je ne veux rien lâcher d’ici la fin de saison. Merksem, ça reste un mauvais souvenir, un déplacement catastrophique pour nous ! Il y a trois semaines, on n’avait pas été bon non plus à domicile face à ce même adversaire malgré la victoire, mais d’un seul petit but. On doit lui montrer ce que l’on vaut réellement", insistait un coach qui a reçu ce vendredi soir la confirmation de sa prolongation à la tête de l’équipe.

Le président Laurent Vanden Brande s’en explique: "Vu son bon travail réalisé, la prolongation est logique et portera sur deux ans." Et elle s’accompagne de celle de Maxime Dassonville à la direction sportive ! "À la différence près que par rapport aux trois dernières saisons, le binôme composé de Romain et Maxime ne sera plus inséparable. Il pourra éventuellement être dissocié si, en termes de coaching ou de management sportif, ça ne se passe plus bien à un moment."

Et la saison prochaine ? "On va viser une marche plus haut, c’est-à-dire le Top 6 ! Pour cela, on gardera le même groupe que quitte Kieffer, qui rejoint la Beneligue de Visé. Point d’interrogation pour Maamir qui pourrait être sollicité et Pavard, selon ses stages et son emploi du temps. Par contre, on est content de voir revenir Othello Senelle après un an de hand mis en stand-by. À ce noyau, Romain désire ajouter un pivot avec de la taille et aussi un joueur pour la base arrière."