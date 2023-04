Tout est toujours possible pour le Pays Vert, huitième, en vue de la qualification pour le tour final puisque la quatrième place détenue par Tournai actuellement n’est qu’à une longueur. Le déplacement au CS Brainois devra toutefois amener son lot de points car il ne restera plus que deux rencontres ensuite. "Pour moi, ce match est décisif. Ce sera notre dernière chance pour aller au tour final dans le sens où, si on perd à Braine, nos concurrents directs que sont Tournai, Schaerbeek et Aische prendront l’avantage, signale David Bourlard. On a mis toutes les chances de notre côté au cours de cette semaine pour préparer au mieux ce rendez-vous. Au regard du classement, on se dit qu’il y a moyen de rentrer avec la victoire mais on se doute que ce ne sera pas si facile que cela car Braine veut sauver définitivement sa tête en D3. Ce sera une dure lutte à l’issue de laquelle on peut toutefois garder l’infime possibilité de réussir à se qualifier pour le tour final, ce qui serait juste magnifique pour le club et son évolution. J’espère que mes joueurs partagent mon enthousiasme car le coup est jouable et mérite d’être joué."

Pour cet avant-dernier déplacement de la saison – il restera celui à Mons qui peut être sacré champion dimanche ! –, le coach athois reprendra le groupe composé de Charlo, Romont, Herbecq, Vallera, Di Sciacca, Bonnier, Dupont, Vandenborre, Mangunza, El Araïchi, Leleu, Vandeville, Paternotte, Nzuzi, Hospied. Au rang des absents, on note Leleux et Mundine qui sont tous les deux incertains mais ne devraient pas entrer en ligne de compte, Eckhaut qui s’est blessé et sera trop court pour être repris dans le groupe de la D3, et Joachim Dubois qui effectuera son retour avec la P3.

Un revanchard et un crève-la-faim

Au-delà du match de ce week-end, ce qui fait l’actualité au Pays Vert, c’est l’évolution du noyau en vue du prochain exercice ! Au rayon arrivées, ça a déjà bien bossé sous l’impulsion de David Bourlard qui a un avis bien précis sur les profils recherchés. "En attaque, afin de compenser les départs d’El Araïchi à Saint-Symphorien – chose que je regrette tant Zak est un gars qui bosse certes pour lui mais aussi pour l’équipe et son entraîneur ; jeudi, il avait fini de bosser à 20 h 45 et, à 21 h, il était au stade, ça veut tout dire de sa mentalité ! –, et de Mangunza à Aische et on a recruté Denis Delaunoit, qui sera revanchard après ses passages à Rebecq et la REAL, et Sacha Cortvrint, un taureau qui crève de faim après être passé par Ath en jeunes."

Encore deux profils recherchés !

Le joueur de Péruwelz entrera en concurrence avec un troisième avant, le club étant à la recherche d’une autre recrue offensive. "Dans l’entrejeu, Tom Dekampener nous revient de Molenbaix afin d’apporter une solution de plus à la distribution. On a fait Donovan Haillez du Pays Blanc car je sais que c’est un garçon avec un gros potentiel pour le flanc droit et c’est un profil que j’adore ! Pour le côté gauche, on a signé Loriano Valenti, une top mentalité, un top joueur qui a fait ses classes à Mouscron et était titulaire à 18 ans aux Francs Borains avant de devenir un indiscutable à Tertre."

Le CS, que quitteront aussi Zimine et Paternotte, est-il paré ? "Au-delà d’un attaquant supplémentaire, on axe nos recherches sur un profil de milieu de terrain, souffle un David Bourlard qui ne semble pas trop aimer cette période de l’année. Moi, quand j’étais joueur, ça ne traînait jamais: je ne négociais pas pendant des jours et des jours ; et puis, dès que j’avais donné ma parole, c’était acté ! De nos jours, on est face à des bouffeurs de parole qui te disent “je viens” avant d’aller ailleurs, prétextant qu’ils en ont le droit car ils n’ont rien signé avec toi. Et ça, oui, ça me fatigue et me désespère !"