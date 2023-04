Coupe de Belgique: direction Alost pour Mouscron afin de valider la place de finaliste

À 21 h 15, la lutte entre Malines et Mouscron devrait être plus indécise même si les confrontations en phase classique de la Superligue n’ont jamais apporté énormément de suspense, les Dauphins ayant chaque fois pris la mesure des Pirates sans trembler: 19-9 à domicile, 12-20 à l’extérieur ! Il n’en faut pas plus pour désigner le RDM comme grandissime favori. "Je suis d’accord, mais Malines reste le deuxième du classement, nous rappelle le joueur hurlu Julien Donche. On l’a déjà battu deux fois mais on partira du principe qu’on ne l’a jamais joué, que c’est un adversaire dangereux, sans doute le plus dangereux cette saison. Le temps d’un match, on deviendra tous amnésiques pour ne pas croire que c’est gagné, car ça ne l’est jamais face aux Pirates !"

D’autant plus que Mouscron s’attend à plus d’opposition à ce moment de la saison ! "On rentre dans le money-time avec l’enchaînement des demi-finales de Coupe et du début des play-off. On doit se conditionner. On connaît les atouts de Malines, Claes et Dulin en tête. On va essayer de sortir ce duo du match le plus vite possible." La recette paraît si simple… "Mais si on n’est pas concentré et appliqué, on va la foirer. La bonne nouvelle des derniers jours, c’est le retour d’Alexis Durand qui nous avait quittés en raison de stages à Paris. Il a su aménager ses horaires et revient pour la Coupe et plusieurs journées de play-off. Un élément costaud de plus afin de garnir notre banc, c’est intéressant ! Toutefois, ce samedi soir, ça sera du 50-50 même si le fait d’évoluer en grand bassin nous avantagera clairement."

Quant, justement, au fait de devoir jouer à Alost: "Comme La Louvière, on avait postulé pour organiser la Coupe mais un vice de procédure nous a empêchés d’obtenir le marché. Dommage, surtout quand on voit le prix des places exigé par le club alostois: 11 € les préventes et 15 € sur place ! Pour un match de polo belge, c’est honteux ! Il y a moyen de voir un match de Ligue des Champions à ce prix-là ! Sur le plan sportif, c’est par contre un bon choix car, à Alost, le complexe est superbe, la piscine ayant été construite pour le polo avec des caméras hors de l’eau et sous l’eau, un drone, un mur qui remonte, un fond amovible… Il n’y a que les tribunes qui sont assez petites. Mais pour le reste, c’est magnifique !"