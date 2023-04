P4B: Taintignies peut prendre une sérieuse option

À trois journées de la fin, tout reste possible entre Taintignies et son dauphin anvinois. Fin mars, les hommes de Sandy Lechantre ont su profiter du faux pas d’Anvaing B à Wiers B pour reprendre leur destin en main. Et actuellement, les deux équipes totalisent le même nombre de points mais Anvaing B n’a plus que deux matches à jouer, au contraire de son rival qui doit encore se produire à trois reprises. Dimanche, Anvaing B se rendra à Houtaing, sur les terres de Frédéric De Vuyst. Le troisième du classement qui reçoit le deuxième, cela risque d’être chaud. "Même si nous ne sommes plus concernés par le titre, on ne va pas prendre ce match à la légère. Au contraire, ce sera une excellente préparation pour le tour final qui nous attend à la fin de saison. Avec Anvaing B, Havinnes B qui est dans une belle forme et Brunehaut pour finir, on a l’occasion de jouer contre de bonnes équipes. Pour la confiance, c’est important de jouer le coup à fond. Et puis, on a une revanche à prendre par rapport à notre défaite du match aller. Anvaing est une équipe expérimentée qui sait mettre à profit ses temps forts pour faire mal. À part un joueur suspendu, je peux compter sur un effectif au complet qui veut conserver cette belle troisième place au classement", conclut le coach houtainois qui, pour sa première saison à la tête de l’équipe, ne pouvait rêver mieux.