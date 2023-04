P3A: qui veut vraiment aller au tour final ?

Le coach de Béclers ne se met par contre aucune pression au moment d’aborder le triptyque final de ce championnat dont il attend la fin avec impatience: "On n’a plus de réelles ambitions d’autant que je ne vois pas d’amélioration quant aux présences à l’entraînement. Le tour final nous récompenserait peut-être pour notre régularité, mais d’autres équipes ont plus d’envie d’y participer. Et je pense à Luingne même si j’imagine que Thomas Lamblin se demande ce qu’il va se passer avec l’équipe fanion qui milite en P1. Si elle est reléguée, son groupe n’aura aucun intérêt à participer au tour final. On peut se demander quel sera l’enjeu réel lors de la rencontre qui nous opposera dans deux semaines."

Philippe est par ailleurs assez perplexe, évoquant un championnat qui, à ses yeux, ressemble à un… cirque. "D’une semaine à l’autre, des équipes affichent un visage tout à fait différent. Ellezelles alignait une demi-équipe contre Rongy mais, ce dimanche, évoluera peut-être au complet. Quand on a affronté Péruwelz B, leurs deux renforts de P1 survolaient la partie mais ils n’étaient plus dans le groupe la semaine suivante. Et que dire de Tournai B qui n’a pu poser que douze noms sur la feuille lors du match à Velaines ?"

Du côté de Béclers, on pense à la saison prochaine avec prudence. L’équipe de P4 ne sera pas reconduite. Quelques jeunes seront intégrés au noyau de la P3. Philippe Breyne, qui devra composer avec des arrêts cet été, espère pouvoir attirer l’un ou l’autre renfort, histoire d’aligner une équipe qui tiendra la route et qui se débrouillera avec les moyens du bord, comme cette saison.

Derby cellois très attendu

Autre affiche du week-end, le derby cellois entre Escanaffles et Velaines sera très particulier pour les deux équipes qui ont encore besoin de points, comme le commente le coach velainois Patrick Billiet: "Le match sera plus important pour nos voisins qui doivent assurer leur sauvetage. Un point serait peut-être suffisant pour eux tandis que nous viserons la victoire qui nous permettrait de croire au gain de la tranche. Certes, nous n’avons plus notre sort entre les mains et nous espérons que la Squadra soit accrochée mais un mauvais résultat dans le derby nous pousserait à finir la saison en roue libre. On aura beaucoup misé sur cette tranche, histoire de se reprendre après une saison globalement décevante, mais j’ai conscience que les Hurlus sont au-dessus du lot. Si le tour final ne leur réussit pas, ils joueront le rôle d’orge l’an prochain."

S’il estime que la pression sera plutôt du côté d’Escanaffles, Patrick Billiet espère vivre un chouette derby: "Notre adversaire a une revanche à prendre après avoir gagné chez nous au premier tour, résultat qui s’était transformé en défaite sur tapis vert à cause d’un joueur non-qualifié. De notre côté, il faudra faire sans Kevin Devos, qui est suspendu, et Julien Tricot, blessé cette semaine, en espérant aussi que les joueurs en plein ramadan soient en forme."