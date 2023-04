Loïs Petit, sélectionnée pour les Mondiaux

Elle fait le poids désormais

Cette sélection est clairement la récompense d’un sacré investissement de la part de notre sportive régionale qui, depuis le lancement d’une saison décisive en vue des Jeux olympiques de 2024 à Paris, n’a pas manqué de montrer à tous qu’elle reste plus motivée que jamais ! Mi-février, pour son retour à la compétition, elle avait agréablement surpris en décrochant la médaille de bronze à l’European Open de Sofia, en Bulgarie. Sa victoire sur ippon face à la Serbe Milic avait suscité un vif enthousiasme de la part de ses entraîneurs qui, les mois précédents, avaient insisté pour qu’elle fasse une pause au niveau des compétitions afin de se concentrer sur son physique et la prise de masse musculaire, le poids ayant toujours été le souci majeur de la Tournaisienne de 23 ans. Un problème qui semble résolu et ça ne peut constituer qu’une bonne nouvelle !

Sortie d’entrée en 2021

À l’issue de cette compétition, Loïs Petit avait confirmé sa volonté de se mettre en évidence en vue des Mondiaux. Même si elle n’a pu enchaîner à Varsovie où un arbitrage-vidéo lui avait été défavorable, la forme affichée par la protégée de Nicole Flagothier aura amené la fédération à lui accorder sa confiance en moins de 48 kg. Après les championnats du monde de 2021 à Budapest, il y aura donc ceux de 2023 à Doha ! Et elle fera tout pour faire mieux que son élimination dès son entrée en lice subie contre la Française Clément, septième mondiale. On prend déjà le pari que ce sera bel et bien le cas, elle qui est redescendue à la 81e place au ranking mondial suite à sa récente présence moins soutenue en compétition.