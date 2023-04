Les Tournaisiennes peuvent encore rêver de podium

Chez les messieurs, le Chenil se déplaçait à la Louvière. Un match au sommet entre le 2e et une équipe tournaisienne qui se bat toujours pour accéder au Top 4. Au lendemain d’une soirée festive, les Dog’s semblaient affaiblis malgré la présence de Robinson Boulanger et Esteban Delmotte, deux joueurs de l’équipe 1 au repos en ce week-end de Pâques. Dans leur rôle d’outsider, les Rouges et Blancs parviennent à ouvrir la marque grâce à Arthur Merlo, parfaitement trouvé par Esteban Delmotte. Malheureusement, la joie sera de courte durée car les Loups scorent coup sur coup et inversent totalement la tendance. La mi-temps est atteinte sur le score de 2-1. Cependant, les Tournaisiens ne lâchent jamais l’affaire et vont recoller au score sur une passe d’Arthur Loney à Esteban Delmotte. Ils vont y croire jusqu’au bout, touchant même du bois durant ce second acte. Malheureusement, la défaite deviendra réalité… Une petite déception pour nos régionaux qui sont passés proches de l’exploit. Mais on retiendra surtout les efforts de l’équipe qui pointe désormais à la sixième place, à égalité avec Anderlecht.

Les jeunes avaient aussi le droit à une rencontre entre la dégustation de deux œufs de Pâques. Les U8 A se sont imposés 6-20 sur le synthétique d’Anderlecht. Moins de réussite pour les B qui s’inclinent lourdement à Waterloo (22-4). En U9, Tournai 1 perd contre Ascalon (8-6). Les 2 remportent le derby contre le Chessy (0-6). En U11, le THC décroche une victoire sur le fil contre Waterloo (3-2). Même score, mais inversé pour les U12 en déplacement à Uccle. Enfin, deux succès à pointer pour les U14 à Ittre (0-7) et pour les U16 contre Ascalon (4-0). Chez les filles, les U19 gagnent 0-4 en déplacement à Argos Charleroi.