Encore un peu de piment au menu en P2A

Messieurs, voilà quand même un drôle de duel entre vous…

Bryan: J’aurais préféré ne pas devoir le subir parce que ma première saison en équipe fanion, c’était à Biévène avec Denis Dehaene ! C’est un club que j’apprécie beaucoup avec la famille Debleser, de véritables mordus du foot… J’ai de nombreux amis là-bas, Harmegnies pour ne citer que lui, Alain évidemment. Et j’espère malgré tout qu’on se sauvera directement et que Biévène le fera via les barrages.

Alain: N’importe qui plutôt que Bryan, que voulez-vous que je dise d’autre vu nos excellentes relations ? Pourtant, il va falloir y passer, hélas !

Le match rejoué et perdu par Biévène face au Pays Blanc B le week-end dernier risque-t-il de peser lourd dans la balance ?

Bryan: Difficile à dire… Les deux équipes ont encore l’espoir de se sauver par elles-mêmes, et sans espérer une défaillance de l’une ou de l’autre. Je ne sais pas non plus si Biévène contestera la décision de rejouer ce match. Enfin, ça ne changera pas grand-chose car si Biévène fait nul et qu’on perd, il repasse devant.

Alain: Bien sûr ! Je trouve ça scandaleux d’avoir dû rejouer avec un visionneur de l’ACFF qui avait donné la même version que nous. On a perdu ce que l’on avait gagné avec une équipe amoindrie vu les absents. Beaucoup avaient pris ainsi des arrangements pour le week-end de Pâques.

L’une des deux équipes a-t-elle un avantage ?

Bryan: On ne parle pas de ça ! Je me souviens seulement qu’après le 9-1 pris à Estaimbourg, on se foutait de nous et tout le monde nous voyait de la sorte descendants. C’est la première fois depuis mon arrivée qu’on occupe une place d’équipe sauvée mais il va falloir gérer ce nouveau statut. On va continuer à prendre un match après l’autre sans se tracasser.

Alain: Un léger pour Wiers qui vient de repasser devant et vu le coup qu’on a pris sur la tête avec la défaite de dimanche. Bryan fait du tout bon boulot depuis son arrivée, le dynamisme est de son côté.

Deux matches en déplacement et un à la maison pour chaque équipe, c’est du 50-50 ?

Bryan: Oui même si se déplacer sur le synthétique du Pays Blanc B n’est jamais évident. Malgré son revers dimanche, Biévène tout comme nous est dans une bonne dynamique.

Alain: Oui, le programme est aussi difficile. Herseaux pour Wiers, le Pays Blanc B à nouveau pour nous ; l’Union et Enghien pour les deux, ça ne va pas être de la tarte !

Au niveau du calendrier aussi, c’est kif-kif ?

Bryan: On va à Herseaux et Enghien, les deux premiers de la tranche alors que l’Union, de l’avis même de Bernard Lénelle, c’est du costaud. On a notre sort en mains, mais le programme s’annonce corsé. Ce week-end, on rencontrera la plus belle équipe footballistiquement parlant de la série avec Estaimbourg. Ce qui est chouette, c’est que personne ne lâche rien dans cette P2, quel que soit son statut ! On respecte le foot. Dans l’absolu, je crois que tout risque de se jouer au dernier match.

Alain: Je crois que c’est le match contre l’Union qui risque de décider du sort de chacun. La seule différence, c’est qu’on s’y déplacera alors que Wiers la recevra.

Qu’est-ce qui risque de faire la différence ?

Bryan: Le travail au quotidien, le respect des consignes et le mental peuvent faire la différence. De ce côté, je suis paré. On va également devoir gérer les cartons.

Alain: La mentalité ! Je suis un peu inquiet de celle de certains qui n’ont plus la tête à Biévène. Je vais leur rappeler que le club a toujours été là pour eux et qu’ils doivent dès lors rendre la pareille…