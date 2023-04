D3A ACFF: Ath et Belœil se renforcent

Dans la même division que rejoindra le club de Belœil, ça bouge aussi chez le champion de P1. Ainsi, l’Union a annoncé en cette fin de semaine les venues de plusieurs joueurs. On note l’arrivée d’Enzo Coello, un milieu axial passé par la D4 suisse et la sélection de France U21 en futsal, d’Aaron Kragbe, attaquant qu’on a connu à Tournai avant de le voir évoluer à Jette, et de Raphaël Ryelandt, défenseur et aussi ancien Tournaisien.