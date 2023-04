Comines peut assurer définitivement le tour final

En Provinciale 1, Moen est totalement rassuré depuis ses deux victoires contre Diksmuide (4-1) et Veurne (0-1). Premier de la colonne de droite, le KFC peut encore rêver de se rapprocher du Top 8. Pour cela, il faudra tenter de venir à bout de Deerlijk, septième avec six points de plus. Ce sera en déplacement et sur le coup de 15h dimanche. La position de Moen ne changera pas grand-chose. Mais rester dans une dynamique positive reste le meilleur moyen pour les groupes de Greg Vandenbulcke de préparer la finale de la Coupe contre Blankenberge.