Trois finales à gérer en vue du titre pour Dottignies

Dans cette P2 plus serrée que jamais, ils sont effectivement trois équipes à compter 49 points. Suivent de très près Poperinge (46 points) et Moorslede (45 points). Mais les joueurs de la cité de la Main ont un avantage indéniable. "On possède une victoire de plus que Zonnebeke et deux de plus que Westrozebeke. La donne est donc simple. Si on gagne nos trois matchs, on sera champion. Sinon, on devra dépendre des autres résultats".

90% du noyau a resigné

Autre raison d’espérer au RDS, le calendrier semble plus favorable. "On joue Beselare ce week-end qui a encore une petite chance de maintien. C’est un terrain compliqué et il nous manquera Émile Mourmane qui est certainement notre meilleur joueur de la saison. On devra donc se méfier. Mais ce sera peut-être notre dernier match plus compliqué à aborder. Ensuite, on enchaîne contre la lanterne rouge qui est déjà condamnée. Enfin, on termine par Nieuwkerke qui n’a plus rien à jouer. On a donc un planning plus facile sur papier que nos concurrents directs qui vont, eux, affronter des prétendants au tour final".

Quoi qu’il arrive en cette fin de saison, les troupes de Pascal De Vreese ont déjà atteint l’objectif. Mais si proche du but, la déception serait immense. "On avait annoncé vouloir au moins le tour final. Mais forcément, on rêvait du titre. Le dire en début de saison, cela a mis une certaine pression. Vu notre effectif et nos premières prestations, on est devenu l’ennemi à abattre pour tout le monde. Cela nous a joué des tours. Avec huit défaites au compteur, notre saison n’est pas exceptionnelle. Si on est champion, on ne sera pas ce qu’on peut appeler un"grand champion". En guise d’exemple, on avait pris autant de points lors des deux saisons sous Steve Dugardein. Et cela nous avait seulement permis d’accrocher le tour final. Mais finalement, si elle arrive, on ne retiendra que la montée".

Si la P1 devenait une réalité, ce serait en grande partie avec le même groupe que cette saison. "90% du groupe a resigné. On perd Chems-Eddine Guenoune qui rejoint Moen. Mais cela devrait être notre seul départ d’importance. Si on monte, on devra chercher deux trois profils supplémentaires afin de jouer un rôle assez tranquille au sein de l’élite. On doit aussi apprendre de nos erreurs de cette année". Comprenez par là que Dottignies devra parfois se montrer bien plus efficace. Sous peine de tomber sur des blocs fermés difficiles à transpercer.