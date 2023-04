R1: Frasnes renoue enfin avec le succès

Cela faisait depuis le 12 février, et un succès face à la Hulpe, que les Collinards attendaient de renouer avec la victoire. Mais quelques semaines (et quelques fameuses claques, avouons-le), c’est fait ! Les Frasnois ont battu le Hesby sur la marque de 45-22. "Enfin une belle victoire, reconnaît Thomas Henry. Pourtant, on a rencontré des difficultés à rentrer dans la rencontre. Cela restait toutefois assez équilibré jusqu’au moment où on prend une jaune (et donc une exclusion de dix minutes) et un essai de pénalité (NDLR: comprenez que l’essai aurait été inscrit sans une faute adverse. Il vaut sept points). On rentre à la pause à 5-17. Le début de deuxième période a été difficile aussi car on était toujours à quatorze. Heureusement, la montée de notre capitaine Pierre Bouillez (de retour de blessure) et la fin de l’exclusion de Pierre Wallemacq nous ont permis de revenir dans le jeu avant de dérouler. L’implication du groupe a été totale. On voulait vraiment gagner pour la dernière de Cédric Bleus à domicile." Rappelons que le coach quittera Frasnes en fin de saison.