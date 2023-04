Mais le suspense reste entier puisque les résultats n’ont pas permis de rendre un verdict définitif. On est évidemment extrêmement satisfaits dans les rangs de Péruwelz après le déplacement victorieux à Nalinnes (1-3). "Trois points qui nous donnent encore une chance de nous mainteni r dans la série, soutient Aurélien Azor. Pour une fois, on a pris un bon départ sans attendre d’être menés de huit ou de dix points pour réagir. C’est au service qu’on les a tuées. Surtout Sarah Maess, à la fin du premier set. Elle a servi dans le dos de la passeuse qui a alors eu du mal à servir sa meilleure centrale. Cela a été une des clés du match. Au deuxième, touché au moral, notre adversaire a accusé le coup. Nalinnes s’est bien repris au troisième, mais aucune joueuse chez nous n’a paniqué après la perte de ce set. Au contraire, les filles ont encore haussé leur niveau de jeu dans le suivant, à peu près dans tous les secteurs du jeu. Si on joue de la sorte la semaine prochaine à Frasnes, on peut réussir quelque chose", nous indique encore le coach péruwelzien.

Les mines n’étaient pas les mêmes du côté tournaisien où on était conscients d’être passés à côté de la montre en or alors qu’à un set à deux en faveur de Charleroi, l’équipe a gaspillé quatre balles de set pour finalement s’incliner sur la première balle de match obtenue par l’adversaire qui ne se privait donc pas pour l’emporter. "C’était une très belle rencontre au cours de laquelle on a donné tout ce qu’on pouvait, témoigne Marie Evrard. Je ne suis pas trop déçue, sauf par le fait qu’on n’a pas pris de point."

La troisième rencontre de ce week-end s’est jouée à Mouscron, où la promotion locale a été battue par Guibertin sur le score de 1-3 . "J’ai dû pousser une gueulante après un début de rencontre catastrophique. Par la suite, les changements, surtout la bonne montée au jeu de Corentin Poope, nous ont permis de remporter le troisième set, rapporte Nicolas Anrys qui n’entraînera plus le groupe lors de la saison prochaine. Le taux d’absentéisme et l’égocentrisme de certains joueurs sont venus à bout de ma patience", précise encore ce dernier.