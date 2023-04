Les bis de Tournai champions en N3: "Le titre de tout un club"

Les Tournaisiens s’attendaient à une lutte acharnée contre le deuxième de la série. Ils n’ont pas été déçus. À cinq minutes de la fin, ils voyaient encore leur rêve être retardé d’une semaine. "On se doutait bien qu’on n’allait pas enfiler quarante pions à notre plus proche poursuivant. C’était une finale très serrée. On était encore mené 6-8 à quelques minutes du terme. Heureusement, on a su trouver les ressources pour aller mettre l’essai définitif. Cela a été l’une de notre grosse force cette saison. On a toujours fait preuve d’une mentalité sans faille. On a parfois été menés rapidement dans des rencontres. Mais on a toujours trouvé les ressources pour retourner la situation. Il y a aussi des matchs où on a fait le gros dos. On a reculé en défense pour tenir le résultat. On a un noyau très homogène entre l’équipe 1 et l’équipe 2. On peut même parler d’un seul groupe parce que quasiment tout le monde peut passer d’une équipe à l’autre. Tout le monde s’entraide, se conseille. C’est pourquoi on ne dit pas que c’est le titre de l’équipe 2. C’est celui de tout un club ! Des joueurs, aux bénévoles en passant par les membres du conseil d’administration ou par les jeunes du club qui nous ont fait une vidéo d’encouragement. Cela explique aussi le soulagement à l’issue de la partie et la belle fête qui a eu lieu après".

Continuer à grandir grâce à ce titre

Elle fut d’autant plus belle que le TRC a dû batailler ferme durant cette deuxième partie de saison. "Quand on a atteint la trêve avec le titre de champion d’automne, on s’est dit qu’il y avait vraiment moyen d’aller au bout désormais. Mais il a aussi fallu assumer ce statut de favori. Toutes les équipes voulaient nous faire tomber. On a eu une deuxième partie de saison des plus éprouvantes".

Mais la récompense n’en est que plus belle. Et le joueur de la cité des Cinq Clochers espère que ce titre "va permettre au club de continuer à grandir parce qu’il le mérite. On espère que cela va attirer de nouveaux spectateurs qui connaissent peu la discipline, de nouveaux joueurs aussi bien chez les hommes que chez les femmes mais aussi des jeunes pour notre école qui ne cesse de se développer. Avec la Coupe du monde qui approche, on espère fédérer les gens autour de notre matricule".