L’Aarova réunira de nombreux pilotes régionaux du côté de Frasnes

Avec cinq pilotes saint-salvatoriens au départ ?

On retrouvera plusieurs locaux au départ de la huitième manche du Kroon-Oil Belgian Rally, dont cinq… au moins habitant carrément le village de Saint-Sauveur: Bror Lehoucq, un Saint-Salvatorien pur jus qu’on ne présente plus, avec ses vingt-cinq ans de rallye derrière lui et des dizaines d’épreuves. le sociétaire du Racing Team des Collines, un club qui a connu de belles heures de gloire il y a quelques années déjà, sera au volant de sa BMW M3.

Autre habitant du village qui sera de la partie: Peter Vanderhauwaert, vainqueur il y a quelques jours de la course de côte de Mont-Saint-Aubert. Il partage régulièrement l’habitacle de son Opel Manta avec le Tournaisien Arnaud Balanger, copilote aguerri.

Nicola Stampaert, nous avions eu l’occasion de le présenter en tant que pilote organisateur du défunt motocross de Saint-Sauveur ; les Collines lui ont tellement plu qu’il est venu, lui aussi, s’installer dans la localité. Depuis 2019, il est passé des "deux-roues" aux "quatre-roues", avec pas mal de succès d’ailleurs. Au volant de sa Skoda Fabia R5, il a terminé 15e du récent South Belgium Rally, à Vresse-sur-Semois, le 18 mars.

Et ce n’est pas tout ; Vincent Vandenabeele et son fils Jean, deux autres habitants du Beau-Site, devraient en être eux aussi. "Ce sera peut-être mon dernier rallye ", confie le papa, qui, l’an dernier, n’avait pas voulu s’aligner au départ de l’épreuve dans son village, par respect pour un de ses jeunes ouvriers tragiquement décédé la veille.

Le Pays des Collines en vitrine

Enfin, le tout jeune Lander Depotter, qui a remporté tout récemment la première manche du Renault Clio Trophy au Rallye des Ardennes, n’est pas domicilié au Pays des Collines, mais à Avelgem ! C’est quasi la même chose.

L’organisateur Alain Penasse pense que le Aarova Oudenaarde Rally 2023 (ce serait cool d’associer également à l’avenir Frasnes-lez-Anvaing dans son appellation !) pourrait attirer quelque 2 500 spectateurs.

Les retransmissions télévisées sur Sporza et d’autres chaînes européennes devraient mettre également la région en valeur. L’épreuve comptera trois boucles de quatre spéciales réparties entre Flandre orientale (de Bruwaan et Kruisem), et deux à Frasnes-Lez-Anvaing, dont une nouvelle spéciale du côté d’Anvaing.