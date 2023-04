Beloeil a accueilli, avec réussite, la première manche du Challenge des jeunes

Cette première épreuve a remporté un franc succès avec pas moins de 458 participants qui ont bravé la bruine suivie d’une pluie intense durant la course du Mini-Challenge qui se terminait par le tour du très beau parc du château. Cette réussite, on la doit essentiellement aux nombreux bénévoles du club d’athlétisme de l’Athletic Club Bernissart Belœil (comité, entraîneurs, athlètes et parents et même une section de Handisportifs) ainsi qu’à l’aide de plusieurs membres de comités extérieurs (Blaton, Blandain) sans oublier le personnel du comité organisateur du Challenge des Jeunes en charge de l’informatique et de l’enregistrement des arrivées. Les récompenses ont enthousiasmé les jeunes pousses en même temps que leurs parents qui ont pu apprécier la remise des prix au sein de l’orangerie.

Un beau succès qui sera certainement une rampe de lancement pour les épreuves suivantes.

Kévin Flamme reprend ses bonnes habitudes

Au niveau des résultats, on a pu enregistrer les podiums suivants lors du Mini-challenge. Chez les dames, on retrouve Louise Baudart (Tournai) suivie de Camille Rasseneur (Belœil) et de Florine Tangue. Chez les hommes, la victoire est revenue, comme ce fut souvent le cas l’an passé, à Kevin Flamme devant Sébastien Colmant-Midol (ACBB) et Thomas Fontaine.

Sur le Challenge des Jeunes, on épinglera les victoires de Glaye C.,Flamme S.,Pruys T et Cheval D. en Minimes Misonne L., Lauwers L.,Van Ussel M. et Debroux U. en Pupilles. Magro J.,Delem O.,Misonne Léon. et Goemaere L. en font de même chez les Benjamin(e)s. Manche L.,Ramu L.,LowieM. et Hétens Van Acker A. s’imposent en Lutin(e)s. Enfin, Delem O., Gobert L.,Bourdon D. et Mestag N. se classent premiers en Poussin(e)s et Schomelhoud N. et Ramu H. en Schtroumpf(ette)s.

Le prochain rendez-vous est donné à Blaton ce vendredi à 18h pour les jeunes et 19 h 30 pour le Mini-challenge.