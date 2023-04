Les joueurs frasnois ont été à la hauteur de leur deuxième tour, ce dernier vendredi, en remportant leur dernier match face à une formation visiteuse trop nerveuse, ce qui aura gâché en grande partie ce bouquet final. D’entrée de jeu, Frasnes prenait les commandes par Nys avant de se faire dépasser au marquoir au quart d’heure de jeu. Menés, les locaux s’en remettaient au décamètre transformé par Lepez pour rejoindre les vestiaires sur un score de parité qui aurait très bien pu amener des doutes.

Mais sans céder aux provocations adverses, les joueurs du coach Gaby Ouanane reprenaient l’avantage au marquoir par Vandendooren, avant de fixer les chiffres à 4-2 par Bermejo. Un joli succès amplement mérité qui ponctue une excellente campagne. "Très honnêtement, on ne s’attendait jamais à vivre une telle saison. La troisième place finale récompense tout le travail réalisé par le staff mais surtout par les joueurs qui ont toujours été à l’écoute sans jamais rien lâcher. J’avais vraiment un groupe fantastique, je tiens à le souligner pour qu’il le sache."

Un noyau fidèle qui ne pourra que progresser encore et encore… "On va en effet repartir avec le même groupe de joueurs, tout en veillant à y apporter de petits changements. Mais les bases seront donc déjà bien solides afin d’entamer toute la préparation estivale." On a déjà hâte d’y être…

Rappelons dans cette même série de la N3C, la première place de Brunehaut qui va jouer prochainement les play-off pour accéder à la N2 et la dixième position du Bon Air Leuze.