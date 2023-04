Jérémy Houzé après une nouvelle défaite de la Real: "Tout le monde doit faire les efforts"

Dans notre édition de ce mardi, en évoquant la nouvelle défaite de la Real à Seraing (4-2), nous faisions état de la situation de Jette qui ne souhaite plus poursuivre à l’échelon national. Cela mérite quelques explications. René Kruys, un des membres du comité jettois, nous les apporte. "Je confirme: on ne veut plus jouer en nationale. Nous, on n’a pas, comme à Warnant, plein de supporters dans notre buvette à chaque match. On n’a pas non plus de mécène. Contre Waremme, dernièrement, on avait… 5 spectateurs. On n’a pas les moyens pour une équipe en D2 ou en D3 ACFF car on n’a pas de subside. On veut continuer en provinciales plus calmement même si on a eu la licence pour la nationale dernièrement. On a sondé l’ACFF pour voir si c’était possible et on n’a pas eu de réponse. Jusqu’ici, on a entendu dire que ce ne serait pas possible de" tuer"notre équipe de nationale pour reprendre en P1. On espère qu’on va nous entendre, ce serait mieux pour tout le monde. Et si ce n’est pas le cas, alors, je mettrais mes gars de P2 en D2 ou D3. Mais ce n’est pas leur rendre service."