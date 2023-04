Cadets: Thibault Van Damme dompte Édouard Claisse

Sur un parcours sélectif à parcourir six fois, la course tarde un peu à se décanter mais dès le deuxième tour, les Flandriens De Zutter, Vansteenkiste et Boden mettent le feu aux poudres. Le trio est toutefois repris à mi-course, moment choisi par quelques hommes forts pour provoquer une première cassure. Ils sont une douzaine à tente de se faire la belle et parmi eux, on retrouve le Mouscronnois Arthur Vanassche qui avait fait de cette épreuve pascale sont principal objectif de la saison. Les fuyards sont cependant trop nombreux pour s’entendre et quelques garçons parviennent encore à revenir. Au passage à la cloche, ils ne sont plus que six à se battre pour la victoire. Parmi eux, on retrouve Édouard Claisse qui confirme les excellentes dispositions affichées en ce début de saison. L’entente est parfaite et les échappés ont tout le loisir de s’observer en vue de l’emballage final. Dans cet exercice, Thibault Van Damme, spécialiste du contre-la-montre, fait parler son explosivité pour remporter son premier succès de la saison. "C’est sur la piste qui j’ai appris à placer mon effort au bon moment mais avant de pouvoir sprinter, il fallait surtout travailler pour éliminer un maximum d’adversaires. En voyant Édouard dans l’échappée, je savais que nos chances d’aller au bout étaient élevées. Au final, je retiendrai surtout que la victoire est précieuse pour l’équipe", précisait le citoyen de Kruisem qui n’avait mis qu’une vingtaine de minutes pour rejoindre Mouscron.