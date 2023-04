Vincenzo Morando battu en finale de la Coupe U21: "Ça fait mal au cœur de ne pas avoir été à la hauteur"

La déception se lisait sur le visage du jeune joueur mouscronnois. "Je suis forcément déçu de la tournure des événements. On est plusieurs joueurs à jouer notre dernière saison en U21. Certains parlaient d’une génération dorée mais elle n’a pas gagné de trophée dans cette catégorie et c’est ce qui est décevant ! Et puis, il y a tant de regrets de ne pas offrir au club, à ses dirigeants, à tous les supporters qui ont fait le déplacement jusqu’à Gand une jolie récompense pour le formidable soutien. On n’a que nos yeux pour pleurer. Ça fait mal au cœur !"

Quant à la finale en elle-même: "On ne l’a pas prise par le bon bout, à la différence d’un adversaire qui, en outre, a pu compter sur un gardien de but époustouflant. C’est mon équipier en sélection nationale espoirs, il a été monstrueux et je lui ai d’ailleurs dit !" Place désormais à la saison suivante… "Le club restera en D1 (NDLR: après décision sur le tapis vert, Hamme n’ayant pas obtenu sa licence) , c’est l’essentiel ! Je vais essayer de continuer à prouver ce que je vaux dans cette D1. Je veux aider mon club à continuer à grandir."