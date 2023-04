Ronde de Mouscron: Ariana Fidanza gagne en surclassement

Sous une pluie battante, c’est un peloton de 155 cyclistes qui prenait le départ du grand prix Alfred Gadenne. Comme de coutume, un écrémage par l’arrière provoque l’essentiel de la sélection ! "Il fallait être vigilante pour éviter les coups de bordure, c’est ce que nous avons réussi à faire", disait la Française Valentine Fortin, classée troisième sur la ligne.

Si les attaques sont rares, celle de la Néerlandaise Eva Van Agt, membre de l’équipe Jumbo-Visma, a le mérite d’exister et même faire douter un peloton qui concédera près d’une minute à la fuyarde. Tout rentre dans l’ordre avant le passage à la cloche et même si le sprint semble inévitable, plusieurs attaques se dessinent dans la finale, dont celle de l’improbable citoyenne de Trinité-et-Tobago Teniel Campbell qui tente sa chance à quatre kilomètres de la ligne. "Je n’avais rien à perdre mais même si je reviens de blessure et je ne dispute que la troisième course de la saison, j’essaie de me montrer à chaque occasion", confiait celle qui avait fini Paris-Roubaix samedi très loin des meilleures mais espère pouvoir jouer la gagne lors des épreuves estivales.

Au sprint, c’est l’Italien Martina Fidanza, âgée de 23 ans, qui s’impose facilement après avoir été emmenée dans un fauteuil par sa sœur Arianna, elle-même quatrième sur la ligne. "J’ai ponctué un beau travail d’équipe. Cette première victoire en Belgique dans de telles conditions détestables va rester comme un très beau souvenir", commentait celle qui fut deux fois championne du monde du scratch et de poursuite par équipes et qui marche sur les traces de son père Giovanni, lauréat en 89 du classement par points au Giro. "Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, il ne m’a jamais poussé à faire de compétition. J’ai simplement voulu suivre ma sœur plus âgée quand elle a commencé à faire des résultats."

Deuxième, la championne de Finlande Ahtosalo se rappelle à notre bon souvenir un mois après sa victoire à Escanaffles.

Dans les rangs de l’organisation, Jean-Luc Vandenbroucke pouvait tirer un bilan très satisfaisant de la journée, en sachant que le lundi de Pâques, seul jour possible pour bloquer les rues de Mouscron, n’aide pas vraiment à attirer des grands noms au départ.