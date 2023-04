Romain Poix: "On n’est pas encore en vacances"

L’écart est monté à plus quatre en faveur de Kraainem ? Mais je n’avais pas gardé ça en tête ! Et ça confirme bien le fait qu’on n’a jamais paniqué même lorsque l’adversaire était devant au marquoir. Aujourd’hui, on sent bien moins de doutes au sein de l’équipe. Puis, sur ce match, on a vu que si l’écart a grimpé à un moment donné, c’était à cause de nous et de nos erreurs, et non car l’adversaire était plus fort. On savait que si l’on gommait nos erreurs, ça irait ! On l’a vu quand on a retrouvé de la rigueur derrière et de l’efficacité devant. Tout a alors été plus facile pour nous !

De quoi êtes-vous le plus fier au terme de ce quatrième succès en play-down ?

Que chaque joueur ait joué un rôle, même ceux qui ont eu peu de temps de jeu ! Louis Denays est monté pour arrêter deux pénos, Hugo Federspiel qui faisait souffler Marc Mwamba a mis un but précieux en fin de match. Voir son banc être aussi impliqué et avoir un tel impact, c’est réjouissant pour un entraîneur !

Voilà l’Estu assuré de finir premier des play-down ! Déjà les vacances ?

La mission est remplie, mais il reste deux matches et on veut les remporter pour rester invaincu. En outre, on a un rôle d’arbitre à jouer au niveau de la descente. On affrontera Gand et Merksem qui se battent pour éviter le siège basculant. Remporter ces deux dernières rencontres prouverait une nouvelle fois que le groupe a terriblement grandi lors de cette saison.