L’Estudiantes s’est abonné aux victoires

On dit souvent d’un groupe qu’il est intelligent s’il apprend de ses erreurs et s’il progresse de façon continue. Cette saison-ci, l’Estu dispose d’un groupe intelligent, on en a eu la preuve samedi soir lors de la quatrième rencontre des play-down, face à Kraainem.

Quand ils sont revenus sur le parquet après une mi-temps sifflée sur un score de parité (13-13) suite à un dernier but visiteur sur le gong, les Tournaisiens ont connu leur coup de moins bien. En rusés qu’ils sont, les joueurs de Kraainem – pourtant privés de l’ancien Tournaisien Gert-Jan Mathijs qui se sera démis l’épaule en toute fin d’échauffement ! – se sont engouffrés dans la brèche. L’excellent Bonnet avait beau tout essayer, l’Estu semblait perdre pied, le marquoir affichant 15-19 à la 40e puis encore 16-20 une petite minute plus tard. "Vous n’y êtes pas, les gars ! On n’est pas revenu dedans", s’égosillait Romain Poix lors de l’un de ses temps morts qui avait le don de remettre les idées en place à ses joueurs.

Malgré le sketch arbitral

Le coach lançait dans la bagarre Haouari au poste de pivot et relançait Huart, pas des plus inspirés en première période. Ça faisait mouche: en quatre minutes, le score passait à 21 partout ! Le retour était phénoménal et sonnait clairement le glas des Bruxellois qui voyaient Mwamba et Huart régaler. Plutôt discret jusque-là, Rosier mettait également la main à la pâte. Et il était accompagné de Bonnet et Federspiel pour assurer le succès de ses couleurs malgré un sketch arbitral. Heureusement, les deux formations faisaient preuve de sagesse pour garder leur calme, l’esprit du match étant excellent.

"On joue plus relâché"

Ce qui a été excellent, c’est l’attitude de Tournaisiens qui ont su réagir sans jamais donner l’impression de paniquer. Arthur Huart était le parfait reflet de cette belle réaction ! "J’avais envie de me rattraper après ma piètre prestation lors de la première mi-temps où j’ai perdu de bêtes ballons, je n’étais pas réveillé, je me devais de réagir. Au moment où l’équipe était plus dans le dur, j’ai voulu prendre mes responsabilités. Je sais que le staff compte sur moi pour le faire. J’ai eu de la réussite, ça a profité au groupe: tant mieux ! Ce qui nous fait du bien, c’est le fait que l’on peut jouer de façon plus libérée et relâchée par le fait que l’on sait qu’on est déjà sauvé en N1", confiait Arthur, qui devrait rester fidèle au club la saison prochaine.

Dans la continuité ?

Quand on voit sa progression, c’est l’ensemble du groupe de joueurs qui mériterait de rester pour vivre une prochaine campagne qui devrait être assurément plus prolifique avec une participation aux play-off, cette fois ! Vu sa forme actuelle, n’aurait-il pas pu déjà y prétendre dès cette année ? "Il ne faut pas réfléchir de cette manière. Si on est à un tel niveau de prestations lors de ces play-down, c’est parce qu’on a connu quelques galères en phase régulière. Galères qui nous ont fait grandir", notait Romain Poix qui devrait continuer à guider les Tournaisiens la saison prochaine. C’est en tout cas l’ambition du stratège français qui réalise de l’excellent boulot en compagnie du manager sportif Maxime Dassonville.

Le duo a récemment exprimé auprès du comité sa motivation de continuer son travail. La décision des dirigeants devrait tomber d’ici cette fin de semaine, mais vu la dynamique actuelle, le sauvetage en N1 et cette première place des play-down assurés, on ne voit qu’une réponse positive à cet appel de la continuité.