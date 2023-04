D2 ACFF: La Real n'a joué qu'une mi-temps à Seraing, c'est trop peu...

La semaine risque bien d’être morose au stade des Camomilles.

Seraing B – Acren-Lessines 4-2

Arbitre: M.Alexis. Cartes jaunes: Mayélé, Dembele, Toussaint, Houzé, Lutundisa, Blairon. Buts: 2e Koné (0-1), 16e Garcia Dominguez (0-2), 32e Di Crescenzo (1-2), 45e, 55e et 82e Silini (2-2 sur pen, 3-2 et 4-2). Seraing: Ousmane (44e Gonay), Serwy, Perrey, Boukteb, Stasse, Di Crescenzo, Silini, Dembele (71e Lukebadio), D’Asaro, Renier, Bonsu (87e Lawson). Acren: Alexandre, Mayélé, Yondjouen, Obin, Lutundisa, Sangaré, Toussaint (72e Blairon), Houzé (63e Bourlart), Garcia Dominguez, Condé, Koné.

Où est passée la Real si séduisante en première partie de saison ? Vu les derniers résultats (NDLR: six matchs de suite sans victoire), on est en droit de se poser la question. Et pourtant, durant la première période sur la pelouse de Seraing, on a revu par périodes le collectif qui nous avait tant plu. "Pendant 20 minutes, on a livré le match parfait en marquant deux fois, détaille Fabrice Milone. On était parfaitement en place, les consignes étaient respectées. On était bien dans l’engagement. Puis, on loupe le 3e but. Puis on prend le 1-2. On parvient à se créer un penalty qu’on loupe. C’est ensuite nous qui subissons un coup de pied de réparation. Et Seraing ne loupe pas l’aubaine. On rentre avec un 2-2 alors qu’on a ultra-dominé la partie…"

Rien n’était alors mal fait pour les Camomilles. En livrant un 2e acte identique, en gommant juste les petits défauts, la partie ne pouvait pas leur échapper. Malheureusement, le visage affiché allait être totalement différent… "Sans aucune raison, on laisse beaucoup plus d’espaces et on prend deux buts casquettes. Il n’y a vraiment rien à retenir de cette mi-temps… Plusieurs de nos joueurs se sont totalement éteints. On a réalisé des changements pour redynamiser le jeu mais cela n’a rien changé… Il n’y a plus eu de jeu, plus d’envie. Je ne parviens pas à m’expliquer ce manque de réaction !"

En attendant, la Real loupe une nouvelle opportunité de se rassurer définitivement. Vu la probable disparition de Jette au niveau national, le maintien sera une réalité. Mais il est tellement dommage d’autant cochonner sa fin de saison avec un groupe qui recèle pourtant beaucoup de qualités… Une réaction est à espérer pour le retour à la maison la semaine prochaine. Ce sera face à La Louvière-Centre.