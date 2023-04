Arbitre: M. Dionisio. Cartes jaunes: Busacca, Gorez, Cordemans, Bouvry, Decarpentrie. But: 76e Gorez (1-0). Naast: Busacca, Villa, Lauwers (83e Kuka), Mascolo (74e Coquette), Gorez (87e Moitroux), Cordemans, Brismé, Trussart, Trapani (92e De Laever), Spinelli, Bouvry. Estaimbourg: Coudou, Claerebout, Decarpentrie (85e Clément), Delval, Desmet (85e Clarisse), Desmazières, Devianne, Taquet, Dubrulle, Delattre (70e Morel), Dekoster.

Il y avait bien des similitudes entre les finalistes de la Coupe du Hainaut… Des équipes du deuxième échelon provincial, des deuxièmes classés, l’un en série A, l’autre en série B, des tombeurs de P1 aux tours précédents et des formations prêtes à ne rien lâcher pour s’en aller soulever le trophée au terme des nonante minutes à disputer sur une pelouse du stade Luc Varenne commençant à souffrir après les deux premières finales de cette journée de lundi, celles des réserves et des dames. Si la pluie était incessante, on ne pouvait pas en dire autant des actions amenant le danger devant les buts défendus par Busacca, du côté de Naast, et Coudou, du côté d’Estaimbourg. Ce dernier, héros de la demi-finale gagnée face à Péruwelz, étant finalement fidèle au poste alors qu’il n’avait pas su s’entraîner tout au long de la semaine.

Lors du premier acte, il y avait peu de choses à se mettre sous la dent. Prêt à faire la fête, le nombreux public restait ainsi sur sa faim au moment de voir M. Dionisio siffler la pause et renvoyer les acteurs aux vestiaires, le temps de la pause. Un bon centre fuyant de Devianne et une frappe au-dessus de Dubrulle alimentaient les 20 premières minutes. À la 30e, Naast s’essayait enfin à son tour: le tir trop faiblard de Cordemans n’inquiétait pas Coudou.

À défaut d’occasions franches, c’est l’intensité dans les duels qui montait d’un cran. Sur un terrain de plus en plus glissant, on sentait la volonté de chaque finaliste de montrer qu’il était bien présent. Même s’il ne parvenait pas à marquer, Estaimbourg semblait une patte au-dessus de son opposant naastois lors de la première période, la plus franche opportunité lui appartenant, Delattre décochant une frappe sur les poings de Busacca. Beau tir, bel arrêt pour un 0-0 qui ne mécontentait personne à l’entame de la seconde partie de la rencontre !

Gorez sur une demi-occasion

Ça reprenait sur le même tempo avec des blocs bien en place. On attendait la 53e pour assister au tir au-dessus de Taquet. Dix minutes plus tard, le pétard mouillé de Mascolo ne suscitait pas le moindre frémissement dans les gants de Coudou. C’est alors que les spots du Varenne s’allumaient ! Toute la lumière allait-elle être faite sur l’issue de la finale ?

Alors que Naast semblait reprendre un peu ses esprits après avoir allégrement laissé le cuir à Estaimbourg, ce dernier s’octroyait la première vraie occasion de la seconde période. À la 70e, Devianne croisait un peu trop sa frappe: chaude alerte ! Dans la foulée, tout Naast réclamait un péno mais le ref restait de marbre. Ce qui était encore plus froid que le marbre, c’était le réalisme naastois dans la minute suivante. Sur corner, Gorez était à la retombée d’un ballon traînant pour délivrer ses couleurs: 1-0 à la 76e !

Ça s’animait logiquement enfin… Taquet trouvait Busacca sur son envoi. Coudou sortait la claquette juste. Taquet, toujours, croisait un peu trop sa tentative à la 86e. La dernière opportunité d’Estaimbourg pour revenir au score était passée… L’AC attendra encore minimum un an pour s’offrir une seconde Coupe provinciale après celle de 2005. "Elle est frustrante, cette défaite, s’exclamait Maxence Delval. On a dominé quasi l’entièreté de la partie et on se fait avoir sur une phase arrêtée, sur une demi-occasion ! C’est dommage car on avait tout en mains pour mieux faire. On se retrouve sans rien alors qu’on a fait le jeu. Et Naast se retrouve avec la coupe alors qu’il a surtout veillé à défendre. Le dernier geste a manqué. Parfois l’avant-dernier aussi. L’adversaire a sûrement été plus malin. À nous de retenir les leçons de ce genre de match à enjeu car, dans les semaines à venir, il y en aura d’autres avec le tour final. Là, on est abattu mais on a un assez bon moral pour digérer la déception et relever la tête", concluait le métronome estaimbourgeois.