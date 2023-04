Coupe de Belgique U21: la Squadra aura d’autres opportunités

Ils avaient mis les petits plats dans les grands, car conscients que c’était une page du club qui pouvait s’écrire. Journée entière consacrée à la préparation de ce match, moments détente, repas en commun, maillots spécialement conçus pour l’occasion: tout avait été prévu par les dirigeants de la Squadra Mouscron ! Toute une série d’attentions envers la formation de U21 qui était à un match de soulever la seule coupe nationale qui manque à son club dans les catégories de jeunes. Malheureusement, elle s’est refusée à elle, la faute à un adversaire qui a mieux géré les événements. La faute aussi à des "petits Bleus" qui n’ont pas su aborder cet événement de la bonne manière. "On n’était pas prêt dans la tête, confiait Abel Ferreira au coup de sifflet final. Il y avait comme un manque d’envie. Le stress ? Je ne pense pas. On n’a juste pas su tenir la comparaison, du moins en première période. Après le repos, on s’est un peu réveillé mais il était trop tard… Anderlecht a été bon, il faut l’avouer, mais on lui a facilité la tâche. La défaite est logique ! Un si beau parcours pour une si triste fin…"

"Cette finale, on se l’est plombée soi-même…"

L’un des éléments expérimentés – habitué à prester en D1 avec les seniors –– de l’équipe hurlue résumait bien une finale qui, à la Sportarena de Gand, ne se sera pas passée comme prévu. Pourtant motivés et soutenus par une belle chambrée de spectateurs, les espoirs de la Squadra ont dû déchanter, tombant dans le désespoir d’avoir plus fort face à eux. "Du moins sur cette finale, précisait Adriano Greco, l’un des coaches. On est passé au travers de notre première période. C’est rageant mais ce qui est le plus rageant, c’est de constater que ce sont nos garçons d’expérience qui nous ont foiré le match. On a un groupe éclaté en termes d’âge. On a bien sûr des 2002, mais aussi des 2006 et 2008, voire 2009. Ce qui a fait défaut, c’est cette expérience que l’on a crue que les joueurs habitués à prester en équipe fanion allaient nous apporter. Ce calme et cette sérénité si recherchés, on ne les a pas vus ! Nos éléments clés du groupe n’ont pas été au niveau de l’événement. Cela peut arriver, je le conçois ! On ne peut pas être top tout le temps, mais ça a ruiné notre finale. Quand tu lances directement dans la bagarre ce qui est à tes yeux tes joueurs les plus sûrs mais qu’ils loupent leur entame de match (NDLR: c’était déjà 0-2 après 6 minutes), va-t’en ensuite dire à tes plus jeunes que c’est à eux à redresser la barre ! On a toutefois tenu un discours positif à la pause, ce qui porté ses fruits car on s’est mieux comporté."

"On les avait prévenus que rien n’était gagné"

Mais fort de son avance, Anderlecht se montrait solide défensivement avec un énorme Reggy Bex entre les perches. "Il a tout arrêté et a prouvé que c’est bien lui, le futur gardien de l’équipe nationale belge, relevait l’entraîneur de la Squadra qui avait averti ses joueurs que rien ne serait gagné d’avance. J’avais senti un peu trop de confiance chez certains. J’avais rappelé qu’en quarts à Eisden puis en demi-finales contre Gand, on avait failli se griller… Ces matches, on les avait aussi mal entamés mais en jouant uniquement sur nos qualités individuelles, on avait inversé la tendance. J’avais insisté sur le fait que, face à Anderlecht, ce serait différent !"

La Squadra s’inclinait 2-6, les buts de Theo Dallenne et Vincenzo Morando ne pesant pas lourd face aux six roses du Sporting qui repartait avec le trophée. "Et pour nous, ce sera pour une prochaine fois ! On essaiera à nouveau, même si cette compétition pompe de l’énergie. L’an prochain, le groupe sera excessivement jeune car il n’y aura plus qu’un vrai U21 mais ça ne manquera pas de qualités", disait encore "Adri".

Son joueur Abel Ferreira, 19 ans, y croit en tous les cas: "On reviendra plus fort en se basant sur cette finale perdue. On aura d’autres opportunités d’apporter au club cette Coupe. On se revoit dans douze mois ?" Rendez-vous pris avec plaisir !