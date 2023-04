Corentin Douterlungne, battu en finale de la Coupe avec Estaimbourg: "J’aurais préféré perdre 3-0"

Perdre après avoir eu la sensation de dominer, ça paraît quand même terriblement cruel ! "C’est horrible car c’est le pire des scénarios. Et personnellement, j’aurais préféré 100 fois perdre 3-0 en ne voyant pas le jour que de m’incliner 1-0 sur une demi-occasion. Mais encore une fois, c’est le jeu, et même s’il y a des regrets sur le moment même, n’oublions pas le contenu de cette finale. On a été fidèle à nos principes. Quel que soit l’enjeu, on a proposé du jeu comme on le fait depuis le début de la saison. On n’a pas bafoué notre façon de faire tourner le ballon et d’être incisif ! Il n’y a que le manque de finition qui a fait défaut car, pour le reste, j’estime qu’on a livré le match qu’il fallait face à un adversaire que j’attendais plus joueur. On nous avait présenté une équipe avec une belle réputation offensive. Je n’ai pas retrouvé ça lors de la finale ! Peut-être se méfiaient-ils beaucoup de nous ?"

Il va falloir maintenant passer à autre chose pour Estaimbourg ! "On a trois semaines devant nous pour souffler avant d’entamer le tour final. Le jouera-t-on à fond ? Bien sûr que oui ! Quand on a repris l’équipe avec Quentin (NDLR: Winberg) , le comité nous a donné carte blanche. On s’est qualifié pour le tour final, ça se joue, ça ne se bafoue pas, c’est hors de question ! Et puis, on veut prouver que mentalement, on est costaud et que l’on sait rebondir malgré le coup dur de cette Coupe du Hainaut perdue."