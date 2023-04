L’OTT et le PVTM avec le maintien en tête

Ce samedi, deux représentants de la Wapi pourraient assurer le maintien en P1 féminine et en promotion masculine… C’est au collège Notre-Dame que se jouera à 20h le premier de ces deux rendez-vous importants. Opposées en P1 à Charleroi actuellement quatrième, les dames de Laurie Goffette dixièmes, ont un beau coup à jouer. "On me dit que notre adversaire a l’air un peu moins bien depuis un certain temps, nous indique la coach de l’OTT. Elles viennent de se faire battre à Frasnes, mais je sais aussi qu’elles se sont présentées là-bas sans leurs deux liberos et qu’elles n’ont toujours pas pu aligner leur bonne centrale blessée depuis la reprise. De notre côté, on n’a plus joué depuis trois semaines. C’est dommage parce qu’il y a un mois, on a connu une très bonne séquence avec deux victoires en déplacement, la première à Basècles et la deuxième à Nalinnes. Je vais moi aussi avoir des problèmes d’effectif. Marine Fay et Justine Beukenne seront absentes. Je ne vais donc pouvoir compter que sur une seule passeuse et une seule libero. Je ne m’en fais pas trop parce que je crois que Luze Van Leyseele et Clarisse Duhaut sont tout à fait capables d’assumer ce stress supplémentaire et qu’elles répondront ainsi présentes. Pour retrouver nos sensations au niveau collectif et un peu de rythme, on a joué un amical ce mardi contre Basècles. Et même si on l’a perdu, je suis contente de la prestation d’à peu près tout le monde. Maintenant, bien se comporter en amical, c’est une chose, jouer en championnat le couteau sur la gorge en est une autre. Je ne m’attends d’ailleurs pas à un match très long. Tout dépendra du premier set. Vu l’importance de l’enjeu, ça devrait se jouer à pile ou face. En espérant que la pièce tombera du bon côté… pour nous !"