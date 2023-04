"Ce week-end, c’est vaincre ou mourir !"

Un discours qui transpire l’ambition pour plier l’affaire dès ce soir. Rappelons que Stambruges comme Estaimpuis comptent toujours une longueur d’avance sur le Tremplin et sur Fleurus, qui sont au repos ce week-end. Et les différentes confrontations à venir peuvent jouer en leur faveur.

Idem pour Blaton !

Chez les messieurs, c’est à Erquelinnes, le fief de notre ami Yoann Waroquier, que le BCB tentera de se rapprocher du maintien en P1. Le BCB doit profiter de l’occasion pour lancer un scénario rêvé qui sauverait l’ASTEK et Blaton. On en est certes encore loin, mais l’impossible est redevenu possible. Et on peut compter sur Thibaud Peridaens, en partance vers Ellignies, pour forcer la chance. "On ne part pas dans les conditions idéales puisque Morgan Bourlet et Romain Desmet sont toujours blessés !", avance le coach des Iguanodons . Le succès du RCBE 2000 contre Luttre le week-end passé suffit à prévenir ses hommes. "Sans oublier que Mons jouait Courcelles hier. Et que nous allons tous nous entrechoquer d’ici la fin du championnat. Kain, Courcelles, Mons, Erquelinnes, nous, ça se jouera au finish. Tout le monde va encore en prendre. Tâchons d’en gagner une de plus !"

À l’instar de l’ASTEK B, qu’Émile Salmon et Basile Bachelard viennent désormais renforcer automatiquement, le BCB a pu compter sur le vétéran Jérémy Wrzoskiewicz pour donner le coup de boost, qui a d’ailleurs payé le week-end dernier contre Mons avec 13 points pour l’ancien intérieur du BBC Tournai. En comptant Ressaix, six équipes se tiennent encore en deux victoires. La bataille sera sanglante. Hormis Maffle B et Dottignies A qui s’affrontaient hier en P2, la plupart des autres formations sont au repos en ce week-end pascal.