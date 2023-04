Tour final: qui est déjà assuré de sa place ?

P1: Péruwelz bien parti

On ne revient pas sur la nette domination de Belœil… Alors qu’il a remporté, par la force des choses, les deux premières tranches, le champion laisse à son dauphin et au troisième de filer d’office au tour final. On y ajoute le quatrième car la dernière tranche devrait revenir à… Belœil ou Flénu, le second du général. Et le quatrième ticket sera pour le dernier membre du Top 5 ! Flénu et Molenbaix sont assurés de leur place vu la cinquantaine de points pris. En gagnant à Gilly dimanche dernier, Péruwelz a fait un joli pas vers une qualification qui doit toutefois encore être assurée.

P2A: six candidats…

Le SC Néchin sacré, Estaimbourg, adversaire qui s’est accroché le plus longtemps, ira au tour final car vainqueur de la deuxième tranche. Les trois autres tickets sont âprement disputés. D’Enghien troisième avec 48 points à Isières septième avec 44 unités en passant par Herseaux, Anvaing et Obigies, il y a deux candidats en trop alors que l’on ne peut pas non plus oublier Ere qui, via la troisième tranche, peut toujours espérer. La bataille fera rage. Comme chaque année, on a envie de dire dans cette si belle division.

P3A: une dernière place

Derrière Esplechin titré haut la main, trois places au tour final ont déjà été distribuées. Mouscron, le deuxième, et Péruwelz B, le troisième, seront de la partie au mois de mai vu leur avance au classement en termes de points. Vainqueur de la deuxième tranche, Ellezelles a aussi validé sa participation. Le dernier billet sera pour Béclers ou pour Luingne B, qui peuvent émerger via le classement général, ou pour Velaines, auteur d’une sacrée remontée de par sa bonne position à la dernière tranche.

P3B: lequel des voisins ?

Voilà une série qui se cherche encore son champion, et cela pourrait encore être Meslin même si Genly-Quévy et Casteau sont mieux placés. Cela voudra dire que deux membres de ce trio iront d’office au tour final, rejoints par Francs Borains B alors que le dernier ticket fera le bonheur de Bernissart ou Pommerœul. Quel voisin sera aux anges ?

P4A: Rumes y est !

On connaît le champion: Risquons-Tout ! Molenbaix B ira au tour final grâce au gain de la deuxième tranche. Rumes a aussi la certitude d’y être via son total de points au général. Il reste deux tickets pour lesquels sont favoris Obigies B et Estaimbourg B, même si Templeuve B et Saint-Jean restent tous les deux en embuscade.

P4B: qui peut y aller ?

Question 1 concernant la série: qui de Taintignies ou Anvaing B sera sacré ? Question 2: qui va pouvoir accompagner le déçu au tour final ? Il y a des équipes B qui, vu la position des "A" dans leur club, ne pourront y participer: Risquons-Tout B par exemple ! Il y a aussi le cas Wiers B selon le maintien de sa A en P2. Seront au tour final avec certitude Houtaing, le gagnant de la première tranche, et le FC Brunehaut ! Le dernier billet se jouera entre Wiers B, Ellezelles B voire Wodecq B.

P4E: Flobecq ou Isières ?

Ou les deux ! Pour le moment, c’est ce que renseigne le classement, Flobecq se trouvant à la quatrième place du général Isières B à la cinquième. Toutefois, le duo reste sous la menace de Horrues qui est une longueur derrière. Le salut de nos deux formations régionales pourrait venir de Bracquegnies B, qualifié grâce au gain de la deuxième tranche pour le tour final mais dont la formation A est en souffrance en P2B et n’est nullement assurée de se maintenir.