Parix-Roubaix féminin: l’Enfer du Nord, c’est le paradis pour Alana Castrique !

Alana, doit-on se montrer inquiet après votre bâchage au Ronde de dimanche dernier ?

Personnellement, je ne le suis pas ! Je sais pour quelle raison ça ne s’est pas passé comme prévu… La nuit précédant la course, j’ai été malade ! Vraiment pas de chance alors que je découvrais le Tour des Flandres ! Je manquais de forces, je n’étais pas à 100% et je ne souhaitais pas puiser inutilement dans mes réserves en étant déjà affaiblie. En prévision, bien sûr, de Roubaix !

Vous reviendrez plus forte l’an prochain sur ce Ronde…

Il y a deux ans, je n’avais pas vécu le Paris-Roubaix espéré. Une énorme déception ! Mais l’année d’après, je signais un Top 20. Je me dis que le Tour des Flandres ne m’a pas souri cette fois-ci, mais que ce sera différent dans un an !

Ce parallèle est intéressant. Si on le prolonge, que peut-on attendre de vous ce samedi après votre 20e place d’il y a un an ?

J’espère confirmer ce résultat. L’améliorer si possible ! Réussir un Top 10 serait l’idéal, mais faire des prévisions sur une épreuve si dure comme Paris-Roubaix, c’est bien trop risqué, voire impossible, il y a tant d’imprévus.

Sentez-vous que votre statut a changé après votre prestation de l’année dernière ?

Un peu ! Du côté flamand, je sens ainsi bien plus de considération. On commence à me prendre au sérieux ! J’ai montré que j’avais ma place sur une telle épreuve, parmi les meilleures. Je veux continuer à montrer que j’ai encore progressé. Je suis passé cette saison à un rythme d’entraînement plus soutenu, avec près de 25 h de vélo par semaine. Cela fait six ans que je suis pro, j’ai des choses à prouver. J’enchaîne les Top 40, ça se prend mais cela ne me suffit pas ! J’ai envie de me remontrer plus à l’avant, comme ça avait été le cas à Paris-Roubaix 2022.

Était-ce la course parfaite ?

Jusqu’au Carrefour de l’Arbre où j’ai été contrainte de laisser partir les meilleures, oui ! Mon placement avait été jusque-là super à l’approche des pavés car j’étais toujours bien placée dans les bonnes roues. Et si je peux revivre la même course tout en gardant de la force à l’approche de l’Arbre, ce serait vraiment top !

L’organisation a ajouté 20 km, ce sera moins évident…

C’est surtout au niveau de la nervosité que ça sera encore plus difficile ! Ce sera juste 20 bornes en plus de guerre pour être assez bien placée et éviter les chutes. J’espère me tromper mais ça risque d’apporter une grosse cata. Ça va frotter encore beaucoup plus et donc chuter encore plus !

Frotter, c’est quelque chose qui vous plaît ?

Je pense que personne n’aime réellement ça… Mais il faut le faire ! Je sais mettre le cerveau sur zéro quand il faut y aller. Ça ne me fait pas peur !

On parle d’Enfer du Nord pour évoquer Roubaix, mais n’est-ce pas un paradis pour vous ?

C’est la classique qui me convient le mieux ! Du plat et des pavés, ça permet de faire parler toutes mes qualités.

Quel secteur pavés a votre préférence en fin de compte ?

Mons-en-Pévèle car c’est souvent là qu’il y a le plus de public et qu’une grande partie de la course se joue !

Comment s’est passée la reconnaissance de fin de semaine ?

Je me suis abstenue de la faire puisque je suis sortie malade du week-end dernier. De toute façon, les pavés, je les connais par cœur. À moi de tout donner pour revivre les émotions de l’an dernier avant de profiter d’une petite pause de trois semaines pour mieux aborder les échéances à venir que seront les championnats de Belgique et une éventuelle sélection pour le Tour de France. J’y ai une revanche à prendre après mon abandon sur chute dès la première étape (NDLR: elle sera malgré tout présente au départ, ce lundi de Pâques, de la Ronde de Mouscron).