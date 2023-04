P1: tout se jouera dans le duel au sommet

Mouscron trop facile !

Il faudra toutefois se défaire de La Louvière qui continue à s’accrocher et qui l’a emporté facilement 7-0 face à Momignies le week-end dernier. La situation reste favorable à un Pays Vert qui mène la danse avec six points de plus que les Louves qui ont toutefois un match joué de moins. Tout se jouera ainsi lors du duel au sommet du 16 avril, le dauphin louviérois accueillant le leader athois. Avant cela, il y aura la finale de la Coupe provinciale pour Ath face à Herseaux qui, lui, n’a pas presté en championnat le week-end passé. Au contraire de Mouscron qui s’est défait sans difficulté de Manage (10-1) pour asseoir définitivement sa position de troisième.

En P2, joli succès 4-1 du Pays Vert B face à Écaussinnes, le second classé. Et si les Athoises venaient côtoyer Wez sur la troisième marche du podium ? Il leur reste un match, chez le champion acrenois, pour signer cette perf. En P3, la belle série de la REAL B se poursuit après la victoire 4-0 contre Baudour. Les filles de Stijn Terache sont plus que jamais deuxièmes. Notons dans le derby cellois la victoire 0-5, dans la logique des choses, de Velaines à Escanaffles.