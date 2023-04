En manque de temps de jeu, Julien Toussaint ne se morfond pas: "Le maintien de la Real m’importe plus que ma situation"

Effectivement, le Strasbourgeois d’origine n’est pas du genre à faire des vagues. C’est dans son éducation. Il vit donc la situation avec motivation et recul. "Je suis un joueur de club. Je vais où on a besoin de moi. C’est ce que j’ai dit à Denis Dehaene. Si on fait appel à moi pour un match, je donnerai tout comme je le fais à chaque fois. Que je sorte de plusieurs titularisations ou d’une période de dix matchs sans être dans le groupe. Si on me demande d’aller aider la P2, j’y vais sans problème. Je peux même aller entraîner les pitchounes s’il le faut (rire). Tout ce que je veux, c’est continuer à prendre du plaisir grâce au football. Cela doit être ma bouffée d’oxygène (NDLR: le Français est responsable d’une maison d’accueil pour des jeunes placés. Un métier passionnant mais prenant psychologiquement)".

Un manque de concentration

La Real est dans le dur depuis quelques mois malgré un groupe de qualité. Dans de tels moments, on a souvent tendance à se retourner vers les joueurs expérimentés pour trouver une explication. "Mais je ne suis pas la meilleure personne pour la trouver car je ne suis pas toujours dans le groupe, avoue modestement Julien. On a un noyau de qualité. On aurait pu vivre une meilleure saison. Mais on manque parfois de concentration. À ce niveau, avec autant de vieux briscards dans les autres équipes, cela se paie cash. Quand on voit le nombre de buts pris sur phases arrêtées. Le football, c’est une éternelle remise en question. Nous, on s’est peut-être vu trop beaux après notre début de saison historique".

Voyons le négatif aussi, la Real est loin d’être en position relégable. Elle compte même onze points de plus que Solières (16e). Puis c’est contre Seraing, son prochain adversaire, qu’elle avait lancé sa belle série au premier tour. " Que je sois dans le groupe ou sur le terrain, peu importe. Du moment que l’on prend les trois points. Histoire de se rassurer au plus vite ! Car pour l’instant, on fait les mauvaises affaires semaine après semaine. Il n’y a aucun danger direct. Mais autant se rassurer le plus rapidement possible. Il ne faudrait pas voir le doute s’installer dans les semaines à venir.

Ma situation personnelle ne me plaît pas pour l’instant. J’ai tellement donné pour ce club les autres années. J’ai même parfois joué blessé pour aller assurer notre place dans la division. Je mérite peut-être autre chose. Mais quoi qu’il arrive, je serai le premier à me réjouir quand notre maintien sera acquis mathématiquement".