Dix-huit ans plus tard, Estaimbourg peut soulever une nouvelle coupe du Hainaut

Une finale remportée en guise d’apothéose à une saison qui avait suscité de sacrées émotions. Alors en P1, le club estaimbourgeois avait été à la peine tout au long du championnat. À tel point qu’à trois journées de la fin, l’équipe entraînée par Patrick Bondroit accusait sept points de retard sur le siège de barragiste. Un 9 sur 9 miraculeux évitait à l’Athletic de descendre directement et permettait d’obtenir le droit de disputer un test-match afin de sauver sa peau. Face à Gozée, malgré la peur au ventre, les Verts y allaient au courage, Mourmanne ouvrant le score, Franceschetto convertissant un penalty afin de reprendre l’avance à 2-1 et Kaplan expédiant un superbe coup franc à la 89e pour repasser devant à 3-2 : un sauvetage quasi surnaturel !

Kaplan en double sauveur

Dans la lignée de cette réussite, Estaimbourg était arrivé en confiance à une finale de Coupe jouée le lundi de Pentecôte. En face, il y avait en outre Cuesmes, une P2 au moral en berne suite à son échec au tour final. Pourtant, c’est bien l’outsider qui avait ouvert la marque à la 20e. Mais Thulier, de la tête sur un coup franc de Dehut, avait rétabli la parité à la 37e. En deuxième période, c’est Marquette qui faisait 1-2 avant que Cuesmes n’égalise à son tour à neuf minutes du terme. Et comme lors du barrage quelques jours plus tôt, Estaimbourg profitait des derniers instants du match pour valider sa victoire. Une nouvelle fois, c’est Kaplan qui endossait le rôle de sauveur, envoyant un coup franc au fond des filets à la 89e. "Cela avait marché contre Gozée, pourquoi ça n’aurait pas pu le faire face à Cuesmes ?", se marrait, à l’issue de la finale, Haci qui avait vu son gardien Baas sortir la parade décisive dans les arrêts de jeu, déviant un penalty.

"Une chance à saisir !"

18 ans plus tard, les Oliveira, Claerebout, Decarpentrie, Devianne, Delval et autre Dekoster imiteront-ils leurs aînés ? Ont-ils d’ailleurs un souvenir de l’exploit signé par ces derniers ? "Qu’ils puissent m’excuser, mais non ! J’avais 14 ans à l’époque mais je n’étais pas au club, sourit Quentin Winberg, coach aux côtés de Corentin Douterlungne. Mais bien sûr, on en a parlé à la buvette, de ce premier succès en Coupe ! Forcément, ce serait sympa d’imiter à notre tour ce bel exploit. Estaimbourg est un club familial où les anciens restent en contact. On a pu le voir en début de saison avec le match des légendes. Il y avait pas mal de gars de cette génération de 2005. Ils ont été invités à être au stade ce lundi, et on espère qu’on aura une belle victoire à fêter en leur compagnie."

Pour ça, il faudra conclure un parcours qui est jusqu’ici sans faute malgré trois duels face à des P1: Belœil, Montignies et Péruwelz. Adversaires dont la réputation est plus solide que celle de Naast, le finaliste, second en P2B ! "Et toujours en course pour le titre !, dit Quentin. Une finale entre P2: il n’y a pas de favori. Ça nous changera des tours précédents où on était clairement le petit Poucet. On ne s’attend pas à autre chose qu’un gros morceau, un adversaire qui sait jouer au foot. La bonne surface de jeu du stade Varenne lui conviendra sûrement, mais on a pu y prendre nos repères en demi-finales même si on a surtout couru après le ballon face à Péruwelz. Mais on ne veut pas laisser passer notre chance. On est tous motivés et impatients."

Deux incertains dans le camp de l’AC: Coudou (pépin médical) et Dubrulle (cheville) ont dû faire l’impasse sur les entraînements de la semaine.