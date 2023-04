Coupe du Hainaut féminine: Pays Vert en favori, Herseaux en outsider

Messieurs, quel est l’état de votre groupe avant cette finale ?

Jibé: On a tout le noyau au complet, ce qui est assez rare pour être signalé. Ça arrive au bon moment, avant nos deux matches importants: la finale de la Coupe ce lundi et le duel au sommet de la P1 à La Louvière de dimanche prochain. Ce sont deux rendez-vous qui vont décider de la réussite ou non de la saison. Avec, il faut l’avouer, l’attention plus marquée sur le championnat car on veut ce titre et la montée.

Cédric: Tout le monde est là. On va juste prendre un risque en comptant sur la présence de Cassandra Bouzin qui a été opérée de la main il y a quatre semaines et qui vient de revenir. Mais sa présence au sein de la défense est trop importante pour ce genre de match. On aura besoin d’elle !

La pression semble plus présente sur les épaules athoises ; êtes-vous d’accord avec cela ?

Jibé: Bien des choses rentrent en ligne de compte. On est tenant du titre, on est premier en championnat, on est toujours invaincu… Je ne sais pas si on peut parler de pression car les filles ont de toute façon l’expérience pour gérer ça. L’an passé, face à Charleroi, on était l’outsider, c’était lui, le leader de la P1. Ici, on a un rôle de favori à assumer et on le fera. On va faire en sorte d’aborder la finale comme on l’avait si bien fait l’an dernier. Sérénité sera le mot d’ordre !

Cédric: Sur le papier et par rapport à ce qui se passe en championnat, Ath est favori. Ça nous permet d’y aller sans pression pour profiter du moment en espérant malgré tout conclure notre campagne sur une bonne note car il ne nous restera plus qu’un seul match de championnat ensuite, contre le dernier. Bien terminer ne veut pas dire nécessairement repartir avec le trophée, ce sera déjà de bien jouer, de prendre du plaisir et de mener la vie dure aux Athoises. On pourrait peut-être profiter du fait qu’elles jouent encore sur deux tableaux. On sait que la montée en nationale est leur priorité. Qui sait si on ne peut pas en profiter pour créer une belle surprise ?

Quels sont vos souvenirs des deux matches joués en P1 ?

Jibé: On avait gagné les deux (NDLR: 3-1 à chaque fois). Là-bas, on avait été vite mené au score mais on avait super bien réagi. À la maison, on avait plutôt bien géré la partie. Je me souviens de matches avec, en face, beaucoup d’engagement ! C’est la marque de fabrique de Herseaux qui peut aussi compter sur deux-trois filles qui savent faire la différence avec leur vitesse.

Cédric: Je retiens que sur les six buts encaissés, quatre surviennent de phases arrêtées sur lesquelles on a commis de bêtes erreurs. Si on ne les fait pas, je suis sûr qu’on peut accrocher le Pays Vert au moins une fois. Ce qui est cruel avec cet adversaire, c’est qu’il n’est pas le plus impressionnant au niveau du jeu, Mouscron et la RAAL étant plus forts à mes yeux, mais c’est tactiquement très bien en place, ça ne commet que trop peu d’erreurs et ça mise sur une grande expérience. C’est ce qui fait la différence entre le Pays Vert et les autres équipes !

Comment vous la voyez, cette finale de lundi ?

Jibé: Elle sera disputée. J’entends affirmer que c’est David contre Goliath, mais je rappelle à tous qu’on n’a connu que des matches difficiles en Coupe cette saison. On passe aux pénos au premier tour à La Louvière et en demi-finales contre Mouscron. En huitièmes, on a galéré face à Baudour. En quarts, ce n’était pas mieux contre Morlanwelz. Je me méfie grandement de ces Herseautoises, croyez-moi !

Cédric: Si on ne fait pas d’erreurs, si on joue notre foot, on peut faire jeu égal. On a déjà réussi notre saison en étant là, en finale, et en étant sauvé en P1… Il nous reste à apprécier le match de gala qui nous est offert. Profitons-en ! Finalement, on aura deux équipes de 15 filles et tout est possible.

Le Luc Varenne comme cadre, c’est magnifique, non ?

Jibé: Tout à fait d’accord ! Au milieu des deux villes qui plus est ! C’est un superbe endroit pour mettre le foot féminin à l’honneur. À nous de rendre le spectacle le plus joli possible. Les filles n’ont pas l’habitude d’évoluer sur une telle surface mais ça doit les booster avant toute chose.

Cédric: Je pense la même chose, ce beau stade doit amener de l’envie supplémentaire et rien d’autre ! Chacune devra profiter de ces belles installations et de cette magnifique pelouse pour produire du jeu. C’est le genre de rencontre de football qu’elles ne revivront peut-être jamais. Enfin, j’aimerais qu’elles brillent car je quitterai ce groupe en fin de saison, après cinq années.