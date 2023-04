Adriano Greco: "On est plus fort en Coupe qu’en championnat"

Des joueurs qui doivent apporter un vrai plus. "Un garçon comme Vincenzo a gagné la Coupe de Belgique dans toutes les catégories. En plus des trois saisons en D1 qu’il a déjà dans les jambes, il a l’expérience des finales. Ce sera quelque chose de précieux pour le reste du groupe qui sera tiré par le haut par nos joueurs qui ont l’habitude d’évoluer en équipe fanion."

"Anderlecht reste favori"

De là à affirmer que la Squadra est considérée comme favorite, il y a un fossé au-dessus duquel Adriano ne désire pas sauter ! "J’ai beaucoup de respect pour Anderlecht, un club qui a de gros moyens mais qui s’en sert pour tirer notre futsal vers le haut en se montrant sur la scène européenne et pour former des jeunes, la preuve en est avec la présence de leurs U21 en finale. À la différence de nous, ces jeunes éléments, on ne les retrouve que très peu en équipe première car il y a une telle pression du résultat que le club mise plus sur des joueurs expérimentés ou étrangers. Mais c’est un choix que l’on respecte ! Et c’est pourquoi les Anderlechtois sont favoris. En championnat, là-bas, on a fait 1-1 alors qu’on a perdu 1-2 chez nous. C’était à chaque fois serré alors qu’on avait aligné pas mal de U17 voire de U15, mais notre adversaire reste favori, je le répète. Il a le prestige et la carrure pour assumer ce rôle. Je note en outre qu’en demi-finales, ils ont signé la perf de sortir Anvers, gros club formateur. Ça veut tout dire !"

Ne serait-on pas finalement dans du 50-50 ? "Peut-être ! Tout dépendra de notre attitude sur le parquet et de la gestion du stress. Vous savez, on a un effectif mixant trois générations ; on va du gamin de 14 ans au jeune adulte de 20 piges. Formule qui nous a réussi jusqu’ici! Pourvu que ça puisse continuer car ces jeunes mériteraient de sortir gagnants de leur joli parcours."

En guise de préparation à la finale, le club a un peu innové. "On mangera demain ensemble sur l’heure du midi. Puis, on a prévu une activité un peu fun pour évacuer la pression. On a prévu quelques surprises pour les gamins, histoire de montrer que c’est un joli événement qu’ils ont l’occasion de vivre. On annonce plus de 600 personnes dans les gradins, dont beaucoup de supporters du club bien évidemment. L’engouement est impressionnant et l’est encore plus depuis qu’on sait que le club se maintiendra en D1 car les plus jeunes du groupe avaient été touchés par la descente. L’esprit est plus léger, on les sent libérés."