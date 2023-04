Le rêve se poursuivra-t-il pour la Squadra ?

Et si cette bonne nouvelle de mercredi venait à être suivie d’une autre ce vendredi ? Et si les U21 de la Squadra confirmaient de la plus belle des manières cette réputation de club formateur ? Ils en ont en tous les cas une occasion unique en disputant la finale de la Coupe de Belgique. Cela se passera à Gand ; coup d’envoi à 20 h ! "On espère qu’ils iront au bout, note Adriano Greco, responsable de l’école des jeunes de la Squadra et membre du staff de cette formation espoirs. Comme je le disais à nos joueurs cette semaine à l’entraînement, ils ont une opportunité en or d’inscrire sur leur CV et surtout au palmarès du club l’un des plus beaux trophées qui existent dans le futsal belge. S’ils y arrivent, on en reparlera encore au club dans vingt ou trente ans, c’est certain ! La Squadra a déjà remporté au moins une fois la Coupe nationale dans toutes les catégories d’âge. Il ne lui manque que celle des U21 !"

"Ces U21 représentent la vitrine de notre école"

Si succès il devait y avoir, cela viendrait ainsi confirmer tout le travail de formation effectué par le club. "Gagner toutes les coupes en jeunes constituerait une finalité. Les U21, c’est le dernier stade avant l’équipe première, c’est la vitrine de notre école des jeunes. Être au sommet dans cette catégorie d’âge, ce serait la confirmation que le travail de fond réalisé par tous nos coaches est de qualité."

Même si on n’a pas l’impression que le club ait besoin de ça pour obtenir la reconnaissance du milieu, car on sent souvent le regard envieux de la concurrence. "Et c’est vrai que certains clubs ne se cachent pas pour nous dire qu’ils n’arrivent pas à stabiliser leurs équipes d’âge et se demandent comment on y arrive alors que nos moyens financiers sont limités. Ce travail de longue haleine impressionne. Quand on va en réunion de clubs de D1 et on entend le sélectionneur de l’équipe nationale A prendre la parole devant tout le monde pour féliciter deux clubs, Anderlecht pour son boulot avec son équipe première et Mouscron pour le travail effectué en jeunes, on doit être fier. On l’est d’ailleurs !"

Transition parfaite effectuée par Adriano Greco puisqu’en finale de la Coupe U21, ses petits Bleus affronteront les Anderlechtois ! "La locomotive du futsal belge chez les jeunes face à la locomotive de ce même futsal mais chez les seniors, c’est une sacrée affiche, reconnaît le capitaine de l’équipe première de la Squadra. Depuis mercredi et l’annonce du maintien en D1 par décision sur tapis vert, je reçois énormément de messages de soulagement mais aussi de soutien et d’encouragement en vue de cette finale de Coupe de Belgique. Quoi qu’on en dise et quoi qu’en pensent certains, je sens que notre club est apprécié et est considéré comme faisant partie intégrante de la crème belge. On est à notre place et on veut en apporter la preuve ce vendredi en offrant une solide réplique à Anderlecht, ogre de notre sport en Belgique, et idéalement en remportant le trophée."