Le Challenge des jeunes continuera sa route, avec quatorze rendez-vous

Une des preuves de l’engouement retrouvé est le nombre de manches qui composent le calendrier de l’édition 2023 ! "Une de plus que l’an dernier, note fièrement Ludovic Wolfs. On en est à quatorze grâce à l’arrivée de deux nouvelles courses. On est ravi d’accueillir l’Institut libre des Métiers de Kain et Arc-Wattripont."

Si on peut voir dans ces arrivées la preuve de la belle santé du challenge, cela n’a pas empêché certains de se montrer quelque peu inquiets suite à l’annulation de la première étape prévue au calendrier. La course des organisateurs qui ouvre traditionnellement les hostilités n’a pu avoir lieu à la date prévue du 19 mars à Péronnes car le comité avait été contraint de faire une croix dessus à la surprise générale ! "Je prends toute la responsabilité de cette décision, et cela quelles que soient les conséquences, confesse le président du Challenge des Jeunes. Il est toutefois à retenir qu’il est de plus en plus difficile d’organiser un événement, une manifestation, une course… Cela demande énormément d’investissement ! Sur des autres challenges, il y a aussi des difficultés. On n’est pas les seuls à être confrontés à ce genre de soucis organisationnels. L’année passée, il y a ainsi eu une course annulée à l’ACRHO. Et il a déjà été annoncé qu’une des courses de cette année ne pourra se dérouler." On ne courra en effet pas au Collège de Kain, le jogging prévu le samedi 15 avril tombant à l’eau par… manque de bénévoles !

"Avec le bon temps…"

Le lancement de la nouvelle saison du Challenge des Jeunes se fera en ce lundi de Pâques ! Si vous voulez en être, c’est à Belœil qu’il faudra se trouver. "Aujourd’hui, avec un peu de recul, vu la météo des dernières semaines, l’on se dit que c’est sans doute mieux de commencer un peu plus tard que d’habitude. Prendre son envol ce lundi est assurément une bonne chose car le bon temps sera avec nous, explique Ludovic Wolfs qui ne cache pas l’impatience de se retrouver à l’Orangerie du Château de Belœil. O n attend avec une vraie impatience la reprise dans un cadre toujours magnifique. Y a-t-il meilleur endroit en fin de compte, le décor étant juste splendide ?"

Pour cette ouverture de saison, vous êtes donc attendus ce lundi 10 avril au Chemin du Major pour le début des courses réservées aux jeunes à 15h et pour l’épreuve du mini-challenge, qui sera longue de 6,600 km, à 16 h 30. Pour avoir plus d’infos, deux possibilités: par téléphone au 0472/81.36.15 ou par mail à danielbrocsko@gmail.com.

Ça s’en va et ça revient !

Au niveau du calendrier, cela a bougé au gré des arrivées et des départs de courses. "Ainsi que des vacances scolaires qui ont changé de date, ajoute Ludovic, citoyen vezonien qui a vu l’épreuve de son propre village prendre la poudre d’escampette. Vezon nous a quittés. La course d’Ath change, elle, de lieu: direction… Tourpes ! L’engouement est tel qu’on aurait pu accueillir d’autres organisations mais ces demandes pour intégrer le challenge ne se sont pas concrétisées cette année… Peut-être l’an prochain !"

En attendant, relevons la programmation ! Après Belœil de ce lundi, il y a Blaton dès le 14 avril. Du traditionnel ensuite avec Béclers le 1er mai ! Le 27 du même mois, ce sera Montrœul-au-Bois. Au début juin, deux manches se succéderont à quelques jours d’intervalle: Maulde le 2 et Kain une semaine plus tard ! Juillet sera le mois le plus couru: la Rusta à Gaurain organisera son étape le samedi 1er tandis que l’on aura Tourpes le 12 et Blandain le jour de la fête nationale ; là aussi, c’est devenu la tradition ! En août, Willaupuis s’est installé le 4 et Herquegies le 12. La conclusion du challenge se déroulera début septembre avec Bon-Secours le 2, suivi d’Arc-Wattripont le 9. Il restera au comité à définir la date de la course des organisateurs qu’il aimerait replacer en fin de saison.