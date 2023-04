Fin de match cruel pour l’équipe 1 féminine

Les Beaux Mollets, la 2e équipe féminine, recevaient le Pingouin Nivelles, deuxième au classement mais un peu déforcé. Tournai avait quelque chose à jouer.

Le match débute d’ailleurs bien, Florence Delécluse ouvrant le score sur une belle passe de Laura Ponzoni. Après avoir perdu une joueuse suite à une impressionnante blessure au visage, les locales encaissent bêtement sur PC. Et le Pingouin alourdira encore le score avant la pause. Mais Tournai ne baisse pas les bras et, dès la reprise, met en plus un jeu plus offensif. Malgré de très nombreuses occasions ratées, cela finit par payer avec l’égalisation. Une joie de courte durée car, à cinq minutes de la fin, Nivelles repasse devant. Le nul aurait été mérité. L’écart se creuse avec le Top 3.

Les Ladies (+ de 35 ans) accueillaient le Léopold Club ce lundi soir. Un match pour le titre qui s’est avéré moins ardu qu’attendu en raison de nombreuses absences côté bruxellois. Les Tournaisiennes menaient ainsi 3-0 à la mi-temps avant de s’envoler à 9-0. Le Léo sauvera l’honneur. Les Ladies sont pratiquement certaines de terminer première et de monter d’une division la saison prochaine. Une deuxième promotion de suite !

Chez les Messieurs, l’équipe 1 était trop déforcée pour espérer un résultat au Green Devils. À 11, les Rouges et Blancs se sont battus. Ils s’inclinent toutefois 2-1. Malgré tout, l’objectif reste de finir dans le Top 3.

Enfin, l’équipe bis prestait à la maison face Woelvendael, seule équipe pas encore rencontrée cette saison suite à un report. Même s’ils n’étaient que onze, les visiteurs vont donner du fil à retordre aux Dogs. Ils ouvriront le score sur une phase litigieuse mais jugée correcte. Heureusement, Tournai égalise assez rapidement sur PC. Cela lance les locaux dans leur rencontre. Hermans en profitera pour inscrire son premier but de la saison (2-1, score à la pause). En deuxième période, le THC ajoutera deux buts au compteur malgré une foule d’occasions loupées. Grâce à ce succès, Tournai gagne une place au classement. Il passe en 5e position. Seulement quatre points le séparent du quatrième, le White Star.