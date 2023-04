Une nouvelle vie pour le club de la forêt

C’est en fanfare que le 3026 a lancé sa saison le week-end passé. "On a accueilli énormément de monde, malgré une météo capricieuse qui nous a forcés à revoir le programme. Il était impossible de jouer au tennis, mais ça n’a pas freiné les Péruwelziens, qui ont été nombreux à défiler tout au long du week-end. Des joueurs du club, bien sûr, et leurs amis, évidemment, mais aussi des gens que nous ne connaissions pas. Certains ont payé leur affiliation pour la saison, d’autres ont pris des renseignements. Et c’est vraiment très bon signe pour la suite !"

En plus de maintenir leur club en vie, le président Hecq et sa bande comptent bien le faire évoluer. "En recréant une école de tennis, en organisant des stages, notamment. Cet aspect a un peu été laissé de côté les dernières années, mais on a à cœur d’amener la jeunesse péruwelzienne au sport plutôt que devant une PlayStation. Les compétiteurs ne seront pas oubliés. Cette saison, nous avons engagé cinq équipes en interclubs. C’est mieux que rien ! Et pour ce qui est des tournois, aucune crainte à avoir: Olivier Skrzypczak, Xavier Brou et moi-même avons réussi notre examen de juge-arbitrage pendant l’hiver et nous pourrons organiser deux compétitions estivales. Pour notre baptême du feu, nous serons aussi épaulés par l’expérimenté François Laho. Et pas de club ou de tournoi réussi sans une buvette bien tenue. Là, nous pourrons compter sur Pascal Ponchaux, lui aussi bénévole."

Le président est membre du club depuis l’enfance

Quant à son rôle de président, Valentin Hecq le voit avant tout comme le résultat d’une obligation légale. "Président, ce n’est qu’une ligne obligatoire dans les statuts d’une ASBL. C’est tout le nouveau comité qui a permis qu’on joue encore au tennis à Bon-Secours. Comme j’ai une certaine expérience du milieu associatif, j’étais sans doute le choix le plus logique pour le poste, mais je n’en tire aucune gloriole. Je confesserai quand même une petite pointe de fierté, moi qui ai tapé mes premières balles ici à Bon-Secours quand j’avais 4 ans… Même si j’ai joué ailleurs dans ma “carrière”, Bon-Secours, c’est mon club de cœur."

Toujours un projet de deux terrains couverts

Un club qui pourrait connaître une nouvelle révolution dans un futur plus ou moins proche… "Notre bourgmestre Vincent Palermo nous l’a confirmé: le projet de terrains couverts à Bon-Secours est sur les bons rails (NDLR: projet souhaité déjà par le précédent comité en place) . Il consisterait en la couverture de nos actuels courts 3 et 4."

Valentin n’oublie pas que si le club de Péruwelz-Bonsecours peut voir l’avenir avec le sourire, c’est aussi grâce au bon travail de ses prédécesseurs ! "Nous avons récupéré un club sain. Anne-Sophie Watteau, notre ex-présidente, l’a géré “en bon père de famille.” C’est aussi ça qui nous permet d’avoir de grands projets aujourd’hui."

Voilà une passation de pouvoir qui n’aurait finalement pas pu mieux se passer !