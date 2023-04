Quelle saison pleine pour Zoé Beukenne à Estaimpuis!

Avec six triples pour un total de vingt-huit unités, soit près de la moitié des points estaimpuisiens lors du quatrième succès enregistré dimanche contre ce concurrent direct (65-61), Zoé Beukenne a une fois de plus joué un rôle prépondérant pour ses couleurs. "Il y a des jours comme ça où tout vous réussit", sourit-elle. De telles mains chaudes, Zoé en a connu régulièrement depuis l’ouverture de la saison, et sans l’un ou l’autre coup de mou, l’Estaimpuisienne flirterait même avec les vingt points de moyenne tant sa régularité fut impressionnante tout au long de la campagne. Résultat, les Sang et or devraient enfin se stabiliser en P1, après avoir pris l’ascenseur plus souvent qu’à leur tour au cours de la décennie écoulée. La venue l’été dernier de l’ancienne du TEF et du Tremplin s’est pourtant jouée à peu de chose. "Après dix belles années au Tremplin, où j’avais débuté à l’âge de huit ans, j’ai voulu relever un nouveau défi en partant vers Kain voici cinq ans, récapitule celle qui connut la sélection provinciale à l’époque où elle se multipliait pour le Tremplin, passant des minimes aux cadettes AWBB ainsi qu’à la R2 sous Alex De Witte. Avec le TEF, j’ai eu la chance de faire quelques apparitions en R1 car je m’entraînais avec le noyau A, et j’ai d’abord évolué avec la R2 avant de redescendre en P1 car je ne trouvais plus ma place en régionale. Au printemps 2022, j’étais même sur le point d’arrêter carrément le basket. J’étais déçue de ma saison et j’en avais assez, quand ma cousine Cloé Viaene est venue m’inciter à la rejoindre à Estaimpuis où j’ai finalement retrouvé le plaisir et la confiance."