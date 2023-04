Nouvelle identité visuelle pour Tournai, avant le titre dimanche ?

Cinquième ou sixième, ce sera certainement la place des Tournaisiens à l’issue de la saison. Les Sangs et or comptent en effet dix points de retard sur le Top 4 et 17 d’avance sur son plus proche poursuivant, alors qu’il n’en reste que dix à distribuer. Pour finir leur saison, ils auront le droit à deux jolis chocs: face au Schilde (2e) dans dix jours et face au Celtic (3e) ce dimanche. Une belle occasion d’encore créer de belles surprises, histoire de terminer en beauté la saison.