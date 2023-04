Che les U12, Mana Delneufcourt décroche le bronze en kata. "Elle réalise un excellent parcours, détaille Sun Woo Delneufcourt. En demi, c’était très serré. Elle s’incline malheureusement 2-3. Mais sa médaille montre son haut niveau". Même résultat pour Diego Motte chez les garçons.: "Du très bon travail ! Il montre une très belle progression. Sa régularité est récompensée". Dans la même catégorie, Mila Leclercq et Noham Mameche terminent au pied du podium. "Le travail est encourageant. Le podium est très proche et pourrait devenir réalité avec un peu plus de pratique".

Toujours en kata, l’équipe du Fudoshin, composée de Mana Delneufcourt, Diego Motte et Mila Leclercq, obtient une belle troisième place dans une catégorie supérieure, les U14. "Ils ont effectué un kata supérieur Kanku Sho avec une très bonne exécution et une belle synchronisation. Il y a un bel avenir qui se dessine pour cette équipe".

Séphora Delneufcourt touchée au coude

La dernière médaille a été passée autour du cou de Séphora Delneufcourt. En U16 – de 54 kg, elle prend le bronze. "Elle a eu un parcours difficile avec des combats très disputés face à des concurrentes de très haut niveau". Des combats dont elle n’est pas sortie totalement indemne. "Elle souffrait déjà du coude après des entraînements en catégorie élite. Là, elle a repris plusieurs coups violents dessus. Elle souffre d’une entorse du coude et il y a une suspicion de fêlure osseuse". Espérons que cela ira quand même pour les Championnats de Belgique qui approche à grand pas.

Notons pour être totalement complet que Julia Vilcot a malheureusement été sortie dès son premier tour dans un match très serré. "Le duel s’est terminé sur le score de 4-4. Mais son adversaire avait le senshu". Il s’agit d’une nouvelle règle qui offre la victoire au combattant qui inscrit le premier point. "Malheureusement, il n’y avait pas de repêchage possible pour elle", conclut un coach tournaisien heureux des résultats de ses poulains. Mais content aussi d’avoir obtenu son badge d’arbitre national.