Le Ronde de Mouscron revient ce lundi de Pâques avec six équipes du World Tour

Au départ du Grand Prix Alfred Gadenne, sur la Grand-Place de Mouscron à 14 h, ce n’est pas moins de 175 coureuses qui sont attendues. Un peloton qui grossit mais qui accroît aussi en qualité au fil des éditions. "Nous sommes en catégorie 1-1. Cela nous permettait donc d’attirer sept des quatorze équipes du World Tour (NDLR: la division 1 du cyclisme). Nous en aurons finalement six (voir ci-dessous). L’an dernier, nous n’en avions qu’une seule. Cela prouve notre belle progression. On peut être fier de ce nombre déjà. D’autant qu’on joue avec la concurrence de Paris-Roubaix pour dames organisé samedi. Cela reste une course extrêmement difficile pour elles et pour laquelle il faut du repos pour s’en remettre".

Plus de pavés: dommage…

Au programme des coureuses, on retrouve un tracé de 120 km, réparti en cinq boucles de 24 bornes. En 2022, le spectacle, et une partie de la décision, s’était fait surtout sur le secteur pavés du Long Bout. Malheureusement, il ne sera pas repris cette fois. "On a décidé de le supprimer pour des raisons de sécurité. Si cela avait été un parcours du style Paris-Roubaix avec un enchaînement, cela poserait moins de soucis. Mais là, le fait d’y passer à chaque tour, cela amenait de la dangerosité. On y a connu plusieurs chutes. Et j’organise des courses pour voir du spectacle. Pas pour voir les filles partir en ambulance avec une clavicule cassée".

Toutefois, le responsable du Ronde coupe tout de suite l’herbe sous le pied de ceux qui imaginent que la course sera fade. "Il y a pas mal de faux plats qui vont faire mal aux jambes. Ce sont en plus des routes assez larges, exposées au vent. Et on sait à quel point cela peut jouer !"

En diffusion sur Eurosport

À l’aube de cette troisième bouture, Jean-Luc Vandenbroucke tire en tout cas un bilan positif. "Il n’y avait plus de cyclisme à Mouscron. Ici, c’est tout une ville qui se mobilise. C’est une aubaine pour la promotion du cyclisme féminin. On a en plus la chance d’avoir un direct télévisé depuis la toute première édition. Cela a joué dans la réputation de l’épreuve. En 2023, on a la chance inestimable d’avoir, en plus de Notélé et de la RTBF, le concours d’Eurosport qui retransmettra la course. Cela veut dire que Mouscron sera potentiellement vu dans toute l’Europe. C’est pourquoi on peut vraiment être fier de ce premier bilan ".

On change tout chez les jeunes

La journée sera entièrement dédiée à la petite reine avec l’organisation du Grand Prix Damin Yzerbyt organisé en matinée (départ à 11 h). Cette épreuve entièrement destinée aux jeunes a été totalement revue. "Depuis le début, on réservait la course à la catégorie junior. L’an dernier, nous n’en avions eu que 23 au départ. Je ne cache pas que cela a été une grosse déception. Tant de boulot, de rues bloquées, pour si peu de participation, ce n’était pas possible. Nous avons reçu une proposition pour rentrer le rendez-vous dans le cadre de la Coupe de Belgique réservée aux cadets. On a sauté sur l’occasion. Cela nous permet d’espérer la présence de 30 équipes de quatre coureurs. Cela fera un très joli peloton si tout le monde est là". Un peloton qui en découdra sur un parcours quasi similaire à celui des dames, même s’il sera amputé de 50 km (6*11,7 km pour un total de 70,2 bornes).

Notons que la journée sportive se terminera sur une note festive. À partir de 17 h 30, le groupe Il Divinos, spécialisé en reprises de morceaux populaires, montera sur scène pour faire danser le public présent.