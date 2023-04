Incroyable: la Squadra Mouscron reste bien en D1 !

Une fois l’euphorie, somme toute logique, retombée, les dirigeants vont pouvoir se mettre au boulot. L’objectif est clair: ne plus revivre une telle mésaventure. "On va devoir tirer les leçons de cette saison compliquée. Mais tout n’est pas à jeter non plus. On a vécu un très bon premier tour. Ensuite, cela s’est enrayé pour plusieurs raisons. On a connu de la malchance, des blessures, des soucis d’effectif. On n’a pas été aidé non plus par quelques décisions arbitrales et par les trois matchs placés en semaine lors de la phase retour. Tout cela est entré dans le contexte. Mais il y a aussi beaucoup de choses auxquelles on devra être plus vigilants".

Le maintien en D1 est dans tous les cas une bonne chose pour la région, pour le club mais aussi (surtout) pour tout le travail réalisé au sein de l’école de jeunes. La finale de Coupe de Belgique, que les U21 disputeront vendredi, en est la meilleure preuve. "Cela fait quelques années qu’on a décidé de leur donner pleinement leurs chances. On a connu quelques galères à cause de cela. Mais cela aurait été dommage de perdre tous les bienfaits de ce travail. Ici, on sent que l’équipe arrive à maturité. Cela aurait été tellement dommage d’en perdre certains à cause de la descente en D2. On a consenti tellement de sacrifices pour les faire progresser. On leur a donné tellement de confiance ".

Ce sera bien sûr toujours le cas la saison prochaine. Même si Adriano ne le cache pas: "On attendait parfois un peu plus d’eux. Vu l’expérience acquise depuis quelques années, il y a des erreurs qui ne peuvent plus arriver au plus haut niveau. Mais c’est peut-être aussi à nous de mieux les encadrer. On a certainement besoin de quelques joueurs expérimentés de plus. On est certains à déjà pouvoir le faire, comme moi. Mais on les connaît trop bien. Peut-être que le message passera mieux avec des gars de l’extérieur. On a en tout cas la chance d’apprendre la décision assez tôt en cette fin de saison. Le mercato n’a pas encore commencé. On a donc le temps de préparer quelque chose de bien".